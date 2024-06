El CCAU contracta 8 persones a través del programa Treball i Formació

Seu del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU)

Un total de 8 persones s’incorporaran al Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) per mitjà del programa Treball i Formació, una iniciativa del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que té com a finalitat el foment de l’ocupació per a persones en situació d’atur. Del total de noves incorporacions, 4 d’elles es faran al mes de juny i 4 al mes de juliol.

Els contractes tindran un any de durada. El programa s’adreça especialment als col·lectius amb més dificultats d’inserció al mercat de treball per tal que adquireixin experiència en un entorn real de treball, de tal manera que se n’afavoreixi la inserció laboral.

L’objectiu d’aquest programa és que les persones en situació d’atur i més allunyades del mercat del treball, o bé amb més dificultats d’accedir-hi, millorin la seva ocupabilitat tot facilitant-los competències professionals mitjançant la subscripció d’un contracte laboral i el desenvolupament d’unes tasques professionals. El programa també permet que les persones participants puguin tenir un acompanyament específic adaptat a les seves característiques i necessitats.

Les persones que el Consell Comarcal ha contractat i s’incorporaran al mes de juny en el marc del programa Treball i Formació desenvoluparan tasques destinades al suport administratiu, d’administració electrònica i d’arxiu als centres de treball de la seu del Consell, del Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) i de l’Arxiu Comarcal.

Els altres treballadors que començaran al juliol estaran integrats a la brigada forestal per al manteniment de camins a peu de la comarca.

El programa Treball i Formació atén diversos col·lectius, segons els perfils de les persones que en poden ser beneficiàries. En el cas del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 3 dels nous treballadors s’han contractat a través del col·lectiu MG52, adreçada a les persones de 52 anys d’edat o més que estiguin en situació d’atur i inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades.