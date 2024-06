Andorra Endavant torna a demanar “neutralitat pel conflicte Rússia-Ucraïna”

Les membres del grup parlamentari Andorra Endavant, Noemí Amador, Carine Montaner i Marc Monteagudo (Consell General)

El Grup parlamentari Andorra Endavant (AE) ha emès un comunicat en el qual demana al cap de Govern, Xavier Espot, que mantingui una posició de neutralitat pel que fa al “conflicte entre Rússia i Ucraïna”. En el seu comunicat AE no utilitza la paraula guerra i en tot moment, per a referir-se a la situació, empra el mot “conflicte. Així mateix, Andorra Endavant assegura que la imparcialitat d’Andorra posa en perill la seva seguretat i assegura que “l’escalada del conflicte Rússia-Ukraïna podria conduir a una Tercera Guerra Mundial, recordant l’episodi dels míssils de Cuba de 1962, on la humanitat va estar molt a prop d’una catàstrofe global”, en paraules textuals de la formació política.

Comunicat íntegre d’Andorra Endavant

“Andorra Endavant vol expressar la seva profunda preocupació pel recent desplaçament del Cap de Govern, el Sr. Xavier Espot, a la Cimera d’Ucraïna, una reunió internacional on Rússia no estava convidada i a la qual la meitat dels països convidats van decidir no assistir, conscients de les repercussions potencials per als seus propis països. Entre els països que hi van assistir, molts només van enviar ambaixadors en lloc dels seus màxims representants.

La decisió del Cap de Govern de donar suport al Sr. Zelenski posa Andorra en una posició perillosa en l’escenari internacional. Andorra Endavant demana al Sr. Espot que es mantingui fidel a la tradició de neutralitat històrica d’Andorra, especialment en el context del conflicte entre Rússia i Ucraïna, per a garantir la seguretat d’Andorra.

En aquests moments de tensions globals creixents, instem el cap de Govern a actuar amb seny i humilitat. És essencial recordar com la Primera Guerra Mundial va començar amb una escalada perillosa que va conduir al desastre. En el discurs del març del 2022, la Presidenta d’Andorra Endavant ja va advertir que l’escalada del conflicte Rússia-Ukraïna podria conduir a una Tercera Guerra Mundial, recordant l’episodi dels míssils de Cuba de 1962, on la humanitat va estar molt a prop d’una catàstrofe global amb una Tercera guerra mundial.

Andorra Endavant demana al Sr. Cap de Govern que prengui en consideració aquests precedents històrics i mantingui la neutralitat com a principi fonamental de la nostra política exterior per a assegurar la pau i la seguretat d’Andorra”.