Aquesta setmana s’ha obert el termini per a presentar treballs a la 15a edició del Som Cinema

Cartell del 15è Som Cinema

La 15a edició del Festival de l’Audiovisual Català Som Cinema ha donat aquesta setmana el tret de sortida amb l’obertura del termini per a presentar produccions per a les seccions oficials del certamen, que se celebrarà del 16 al 20 d’octubre a la ciutat de Lleida. Poden presentar-se al festival els treballs finalitzats amb posterioritat a l’1 de juliol de 2023, produïts o coproduïts per empreses audiovisuals i/o productors amb seu o residència a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra, la Catalunya Nord, la Franja de Ponent i la ciutat de l’Alguer en el percentatge mínim del 51% per a curtmetratges i el 50% per a documentals. La data límit per al lliurament dels treballs és el 3 de juliol.

Totes les pel·lícules presentades seran analitzades per un comitè de selecció que establirà quines es projectaran durant el festival i optaran als guardons. Els premis i les projeccions s’estructuraran d’acord amb les quatre seccions oficials: llargmetratges de ficció, curts de ficció, llargs documentals i curtmetratges documentals. Cal dir que enguany s’implementen dues categories noves dins de l’apartat de Som Secundària, secció que enguany assoleix la 6a edició: la de Curtmetratges realitzats per alumnes d’ESO i la de Curtmetratges realitzats per alumnes de Batxillerat i cicles formatius.

El festival comptarà amb dos jurats, un per a les obres de ficció i un altre per als documentals. La pel·lícula de ficció guanyadora rebrà un guardó de 2.000 euros. Les candidatures es poden trametre a través de la plataforma Filmmakers Festhome, en el següent enllaç: SOM CINEMA (festhome.com).

A més de la projecció de produccions realitzades en territoris de parla catalana, Som Cinema inclou tallers per a professionals del sector i activitats paral·leles com ara taules rodones o exposicions, així com en la promoció de nous talents en aquests àmbits artístics, provinents d’escoles de cinema, productores independents, classes d’educació secundària i facultats universitàries.

El festival està organitzat per Suggeriments, amb el suport de l’Ajuntament de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, la Universitat de Lleida i la Fundació Horitzons 2050.