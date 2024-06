“Tastem Territori” proposa un tast de cervesa a Arsèguel

Cartell anunciant el tast de cervesa a Arsèguel

L’Ateneu Alt Urgell tanca la primera temporada del cicle ‘Tastem Territori’ amb la descoberta de la cerveseria artesana Gall Negre d’Arsèguel. L’activitat es durà a terme dimecres vinent, 19 de juny, a les 8 del vespre, i comptarà amb la presència del cerveser Jordi Blasco, acompanyat del sommelier Fede Antona i Sílvia Olmeda.

Jordi Blasco Jungbauer, després de formar-se com a mestre cerveser a Munic (Alemanya), va obrir el seu propi obrador al Castellot d’Arsèguel, on elabora “El Gall Negre”, una cervesa artesana clàssica i d’alta qualitat. El que la caracteritza és que es produeix a partir dels estils clàssics bavaresos, utilitzant com a ingredients l’aigua, la malta i el llúpol.

El tast tindrà un cost de 4 euros per a persones sòcies de l’Ateneu Alt Urgell i de 5 euros per a no sòcies. L’activitat requereix inscripció prèvia. L’aforament màxim és de 20 participants, tot i que hi haurà llista d’espera.