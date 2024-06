Coberta del llibre infantil “Can desastre”

Títol: Can desastre

Escriptora: Roberta Vázquez

Il·lustradora: Roberta Vázquez

Editorial: Blackie Books

Pàgines: 133

Edat: A partir de 9 anys

Una casa amb uns personatges i unes situacions del tot oníriques on el surrealisme és el pinzell que ho envernissa tot. Com si es tractés d’una autèntica sitcom, la compostel·lana Roberta Vázquez barreja la vida d’un fantasma atemorit, una carabassa col·leccionista, una tallarina amb molta empenta, una vella sabata que a més de ser la presidenta de la comunitat té per fills una rata i una aranya punks, una tulipa jardinera que no té gaire bona mà amb les plantes i un talp que passava per allà i tal. Potser no cal aprofundir més en l’argument més enllà d’advertir que hi ha coses que tan sols les entenen els nens i que riureu moltíssim.

El llibre està dividit en set capítols, tots amb una introducció de text de la qual potser es podria prescindir. Els dibuixos tenen aquest aire naïf i acolorit que és marca de la casa de l’autora i que recordem del seu vessant d’adults a ¡Socorro! (Apa Apa, 2019), on els protagonistes són un pebrot i una pizza.

Blackie Books, com sempre, presenta una edició excel·lent, en tapa dura i amb un gramatge de paper perfecte, que absorbeix els colors i els fa protagonistes, en una magnífica festa cromàtica.

Si algú pensava que casa seva era un desastre, espereu-vos a veure.





Jaume Vilarrubí / Clijcat / Faristol