La propera conferència del COAA girarà entorn la Casa Batlló

Cartell de la conferència d’aquest dimecres (COAA)

El proper dimecres, dia 19 de juny, a les 19 hores, en el marc del 7è cicle de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA), se celebrarà la ponència “Del Pla Director a la restauració de la Casa Batlló. 2014-2024”. Aquesta, anirà a càrrec de Xavier Villanueva, arquitecte, i de Joan Olona, arquitecte tècnic.

Casa Batlló és un edifici amb reconeixement mundial per ser una obra de l’arquitecte Antoni Gaudí. El Pla Director de la Casa Batlló estableix aquest fet com a capital en el conjunt de les decisions que s’han d’adoptar per tal d’establir els criteris d’intervenció.

L’estudi, no només de l’edifici, sinó també dels documents, ha permès establir els criteris d’intervenció al projecte de restauració. Des de la seva redacció, s’han desenvolupat els projectes i obres de restauració de la planta noble, façana principal, la planta tercera i la façana posterior, entre d’altres.

Aquesta ponència n’explicarà les directrius del Pla Director, així com les diferents intervencions dutes a terme en aquests darrers anys.