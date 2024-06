La “sisena extinció”, una exposició que desperta consciències

Teresa Ventura

Fa dies que es va presentar i que encara es pot visitar una interessant proposta de Feda Cultura, que amb el suport de l’Ambaixada francesa i “Visa pour l’imatge”, ofereix una aprofundida visió de la fauna salvatge del planeta Terra i el seu estat de preservació que, lamentablement, està en constant descens, a mesura que el canvi climàtic ens va afectant a tots, amb més o menys intensitat. Ubicada al Museu de Feda, l’exposició fotogràfica es podrà visitar fins al dia 3 de novembre de 2024. La mostra és del prestigiós fotoperiodista francès Alain Ernoult.

Cal tenir en compte l’aportació de les imatges que ens presenta l’autor per a fer-nos reflexionar sobre l’extinció d’espècies de la fauna i, alhora, ens crida l’atenció el suggestiu títol de “La Sisena extinció”, un títol que -val a dir- correspon a un del seus últims llibres “La sixième extinction” (2020).

Llibre “La sixième extinction” (2020) d’Alain Ernoult

Aquesta mostra ha estat guanyadora de més de quinze premis, alhora que ha estat nominada per a diversos premis internacionals, i el seu objectiu es despertar les consciències sobre la gran vulnerabilitat de les espècies animals amb les quals compartim i hem de conviure al planeta Terra.

En la exposició, Ernoult ens transporta al Parc Nacional del Serengueti, a Tanzània, on la població de lleons s’ha reduït gairebé un 40% en les últimes dues dècades, això es sens dubte un senyal d’alarma per a totes les altres espècies, fauna i flora de tot el planeta.

El Parc Natural del Serengueti és un parc protegit, però l’activitat humana fora dels seus límits posa en perill tots els animals que hi viuen, de forma que s’ha constatat que en el perímetre exterior del parc, el nombre d’espècies salvatges ha disminuït més d’un 50 % en només trenta anys.

Això es l’exemple del que està passant arreu per culpa de l’activitat humana que sens dubte ens portarà a la que podria ser una nova extinció i a l’autodestrucció del planeta Terra. Així que la reflexió col·lectiva, sens dubte, ens pot ajudar a cadascun de nosaltres a ser responsables en la seva parcel·la diària, laboral i també en l’oci, on caldria mesurar els consums d’energia i recuperar l’esperit de la natura per a la natura.

En qualsevol cas, una visita a l’exposició esmentada segur que ens aportarà molta informació per a una millor convivència entre les espècies inclosa la humana i el seu entorn -muntanyenc, en el nostre cas- on fauna i flora constitueixen un patrimoni a protegir.

Tanmateix s’ha de dir que l’autor Alain Ernault és també reporter de guerra de premsa internacional i ha cobert conflictes com la guerra d’Afganistan, Bòsnia, la guerra del Golf, etc.

A banda, és un col·laborador de París Match, Life, Times i, evidentment, de “The National Geographic”. Entre els seus llibres s’ha de destacar “Sosies de la Terre” (2021) on ens mostra la seva passió per la vida salvatge i el seu entorn. A través de les seves imatges s’apropa al naturalisme amb una gran sensibilitat, tècnica i artística al mateix temps.

El llibre “Sosies de la Terre” (2021), d’Alain Ernoult

Altres dos llibres anteriors, d’Alain Ernault, són “L’Armée de l’Air” (1993) i “Iles de rêve: Paradis du monde“ (2011) i del qual s’han venut dos milions d’exemplars arreu del món.

El llibre “L’Armée de l’Air” (1993), d’Alain Ernoult

Llibre “Iles de rêve: Paradis du monde“ (2011), d’Alain Ernoult

Finalment, només em queda recomanar que visiteu l’exposició “La sisena extinció” perquè mereix la pena desplaçar-se al Museu de Feda, a la parròquia d’Encamp. Tanmateix, periòdicament ofereixen visites comentades per a tots els amants de la natura i la fauna salvatge. Com he dit abans, la mostra es pot veure fins el dia 3 de novembre de 2024.

Per a més informació us podeu dirigir a Feda Cultura, al telèfon 739 111 o al correu electrònic: fedacultura@feda.ad.