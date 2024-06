L’IPC se situa en un 3,8% al maig

Productes en un supermercat. Foto: Arxiu

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2021 corresponent al mes de maig de 2024 és de +3,8% (una dècima menys que a l’abril de 2024 quan era del+3,9%). Quant a la inflació subjacent, se situa al +3,9% en relació amb el mateix mes de l’any anterior.

Aquest mes de maig, la variació mensual és de +0,1% com a conseqüència, principalment, de l’augment dels preus dels productes del grup Aliments i begudes no alcohòliques, compensada, parcialment, per la disminució dels preus del grup Transport.