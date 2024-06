L’Alt Urgell se suma als actes del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+

Cartell del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ a l’Alt Urgell

L’Alt Urgell s’afegeix a la commemoració del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, el 28 de juny, amb un seguit d’activitats que es presenten sota el lema “Obrim els armaris”. L’objectiu de la celebració, promoguda pel Servei d’Atenció Integral (SAI) de l’Àrea d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU), és celebrar la diversitat sexual, afectiva i de gènere per a reconèixer i respectar que cada persona és única i valuosa per a la societat.

El programa arrencarà el dimarts 25 de juny, a la Sala Immaculada de la Seu d’Urgell, amb la projecció del documental “Parlem d’identitats de gènere al món rural i agrari”, a càrrec d’Unió de Pagesos. El reportatge, que es podrà veure a les set del vespre, vol donar visibilitat a la realitat que viuen les persones amb diferents identitats en el món rural i agrari, i reflexionar sobre les polítiques públiques, recursos, referents i prioritats necessàries en clau de gènere i identitat. Després del visionat es farà una taula rodona amb la participació de Laia Angrill, pagesa de Peramola; Raquel Serrat, responsable nacional del sector social de dones d’Unió de Pagesos; Íngrid Pérez, educadora social i activista LGTBIQ+ del Pallars Sobirà, i Mario Mata, que regenta una casa de turisme rural a Tuixent.

El dia 27, vigília del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+, es presentarà al pati de la Biblioteca Sant Agustí un mural elaborat per l’alumnat de Batxillerat Artístic de l’Institut Joan Brudieu i es podrà gaudir de l’actuació “Bon profit!”, d’Ofèlia Drags, transformista autòctona de la Seu d’Urgell que pretén normalitzar la llengua catalana a l’escena drag.

Els actes tenen el doble objectiu de posar en primer pla referents de la realitat LGTBI+ al territori i aconseguir l’atenció i una bona acollida per part de la ciutadania. La voluntat és ampliar les propostes a la resta de comarca en edicions futures.





Activitats de sensibilització i conscienciació

Des del SAI es vol recordar que la lluita pels drets LGTBI+ no es limita a un sol dia de l’any sinó que ha de ser “un exercici quotidià, individual i col·lectiu”. En aquest sentit, el servei destaca que “és per això que al llarg de l’any es fan activitats de sensibilització i conscienciació en diversos espais de la comarca per a garantir que ningú visqui amb por o es vegi empès al sexili, un fenomen que pateixen les persones del col·lectiu LGTBI+, sobretot les que viuen en entorns rurals, que els porta a marxar del seu lloc de residència per a poder viure de manera lliure i oberta la pròpia orientació sexual, identitat o expressió de gènere, és a dir, per a poder viure tal com s’és”. I afegeix: “Tothom mereix sentir-se segur, respectat i inclòs en la seva comunitat, visqui on visqui, des de la capital fins al poble més petit de l’Alt Urgell, i hi té el dret”.