Exposició de fanzins del Club Social el Picot a la llibreria el Refugi de la Seu

Fanzins que es podran veure a la llibreria el Refugi de la Seu (el Picot)

Ja es pot visitar a la llibreria el Refugi de la Seu d’Urgell una col·lecció de fanzins realitzats pel Club Social el Picot en els tallers creatius que l’associació cultural la Tartera duu a terme en col·laboració amb l’entitat. La mostra estarà exposada fins a mitjans del mes de juny.

Els fanzins són publicacions autoeditades que es caracteritzen per ser edicions de petit format i de fàcil distribució, és a dir, que se’n poden fer moltes còpies a baix cost. L’autoedició també permet un resultat creatiu, ric en materials, i on es combinen diferents tècniques artístiques com el collage, l’escriptura creativa o la il·lustració, entre d’altres.

Les publicacions que es poden veure a l’exposició han estat fetes per membres del Club Social El Picot, un servei que atén persones amb problemàtica derivada d’un trastorn de salut mental, amb l’objectiu de promocionar-ne la inserció social i comunitària a través d’activitats d’oci. La programació de suport, de dilluns a divendres, en horari de matí i tarda, inclou un taller creatiu setmanal a càrrec de l’associació cultural La Tartera, en el qual s’experimenta a través de diferents tècniques artístiques per tal de fer tot tipus de creacions, des dels fanzins exposats fins a l’estampació de tèxtil.