Activitat física, medicina contra la depressió

Una persona gran fent exercici (AMIC)

La solitud i la depressió sovint es troben en persones grans, però també amb adults que no són tan grans. Hi ha opcions de tractament amb medicaments i factors com la presència de persones estimades que poden reduir el risc de depressió i millorar el benestar. No obstant això, l’activitat física juga un paper clau en la gestió de la depressió en adults grans, tant pels efectes que té en la fisiologia com per la connexió social que ofereixen els grups d’activitat.

La depressió és una preocupació significativa en salut mental a nivell global, afectant aproximadament 300 milions de persones. La comunitat científica ha estudiat maneres de reduir aquest risc en adults.

Diverses investigacions han mostrat que els adults i les persones grans que practiquen activitat física tenen un menor risc de depressió.

Durant la pandèmia de la COVID-19, es va observar que les persones grans que realitzaven activitat física de moderada a vigorosa tenien menys símptomes depressius. Els estudis han demostrat que, fins i tot, la meitat de l’activitat física recomanada per l’OMS pot reduir el risc de depressió en un 18%.

Un estudi publicat a Sports Medicine ha mostrat que tant l’activitat física moderada com la vigorosa es correlacionen amb menors nivells de depressió en persones grans. Fins i tot, una activitat física lleugera a moderada una vegada per setmana ja pot proporcionar una protecció significativa.





Per https://www.vitonica.com/