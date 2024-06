Pujada Arinsal: Sëbastien Jacqmin, imparable a Andorra

Podi del Campionat de França sèrie A (ACA CLUB)

El pilot francès Sëbastien Jacqmin (Nova Proto Turbo), ha anotat el seu nom al palmarès de la Pujada Arinsal, cursa de muntanya que ha organitzat la divisió esportiva d’ACA CLUB i que enguany ha puntuat per al Campionat de França de muntanya de Segona Divisió i, també, per al Campionat d’Espanya de muntanya CEM Autohebdo Sport. A més, ha inclòs el Campionat Nacional VHC i també ha puntuat per al Campionat de la Lliga de Motorsport d’Occitanie Méditerranée i el Trofeu Pirineus.

Les condicions que ha imposat la climatologia al llarg dels dos dies de cursa han estat immillorables, i tot l’equip d’organització va complir amb rigor el programa de les diferents ofertes d’entrenament i de carrera d’un total de 81 pilots participants en els tres campionats, cosa que avala el gran esforç de tots perquè Arinsal 2024 hagi estat un complet èxit organitzatiu.

El magnífic estat de l’asfalt de la CS-520 ha estat el millor aliat per als pilots i les màquines. 81 cotxes van superar divendres passat les verificacions, disposats els seus pilots a gaudir del pilotatge a muntanya i superar els 4 km de recorregut fins a l’estació de Vallnord Pal-Arinsal, amb un desnivell mitjà del 8,9%.





Dissabte, amb clars triomfadors

El campionat espanyol arribava a Andorra amb molta espectativa. Després de la mítica prova asturiana la ‘Subida al Fito’ -primera data del Campionat d’Espanya de Muntanya AUTOhebdo Sport, també data de l’Europeu- va arribar el torn de la prova andorrana on un dels grans favorits, Javier Villa de l’escuderia Langreo Motor Club, estrenava cotxe, un espectacular BRC 205T. I l’expectativa no era per a menys, entre els 22 pilots autoritzats per a sortir de l’espanyol, hi figuraven els noms de Raül Ferré (Silver Car CS) i Gerard de la Casa (Ford Fiesta), els dos andorrans favorits per al podi.

Després de complir els entrenaments de dissabte, i on malauradament Ferré va patir el trencament del motor, l’andorrà no va poder continuar en carrera.

Al campionat espanyol els auguris es confirmaven. A la primera cursa, Javier Villa (BRC 205T) es quedava amb el primer lloc amb un temps de 2:08.93 seguit de Mario Asenjo (Nova NP03) marcant 2:09.45 i tancava Benito Pérez (BRC B59) amb un crono de 2:15.97.

Al campionat francès, el triomf a l’única pujada de competició que va tenir lloc dissabte el va aconseguir clarament Jérôme Jacquot (Tatuus Master) seguit del seu principal rival, Sëbastien Jacqmin (Nova Proto Turbo) – 2:11.540 -, i d’una altra de les figures de la reunió, Pascal Campi (Osella PA21S) amb 2:16.183. A la sèrie B, Jean Marc Gandolfo (Porsche 911 GT3 CUP) marcava un temps de 2:21.155 seguit de Ronald Garces (KTM X BOW) amb 2:23.244 i Nicolas Granier (Audi TCR RS3 LMS) amb un registre de 2:23.284 .

Aquest cap de setmana, l’antiga Sèrie Nacional, ha recuperat el seu esperit al Campionat Nacional VHC, on un total de 18 cotxes van superar les verificacions tècniques i administratives per a estar a la graella de sortida. En aquest grup, la gran expectació estava centrada en veure novament en acció al pilot andorrà Joan Vinyes Dabad al volant de la seva Osella PA9, que després de 30 any – Pujada al Fito 1994 – tornava a trepitjar l’asfalt.

A la primera cursa, Jean Marie Almeras (Porsche 935 Silhouette) s’imposava al grup Producció amb un crono de 2:44.409, seguit de Toni Riba (Ford Escort) amb un temps de 2:48.045 i de Salvador Capdevila (BMW 325i) amb un registre de 2:50.975. Al grup Sport, només dos pilots que no van defraudar amb l’espectacle: Vinyes (Osella PA9) feia un crono de 2:18.222 i Jean Charles Massu (Tiga SC 81) registrava un temps de 2:37.733.





Diumenge d’espectacle

Des del mateix inici del warm-up el sol va fer acte de presència i augurava un molt bon dia per a pilots, equips, organització i públic en general.

Pel que fa al campionat espanyol, Javier Villa (BRC 205T) es quedava amb el primer lloc de la segona cursa amb un temps de 2:08.76, seguit de Mario Asenjo (Nova NP03) i finalment Benito Perez (BRC B59).

Per part del campionat francès, Sëbastien Jacqmin (Nova Proto Turbo) es va adjudicar la cursa 2 de la sèrie A, seguit per Pascal Campi (Osella PA21S) Frank Bellieres (Osella PA 27). Pel que fa a la sèrie B, la segona cursa va ser per a Garces (KTM X BOW) – 2:21.360 – , seguit de Gandolfo (Porsche 911 GT3 CUP) i, en tercer lloc el feia Granier (Audi TCR RS3 LMS).

A la segona pujada de la Sèrie Nacional, grup Producció, la lluita va estar entre Toni Riba (Ford Escort) amb un registre de 2:43.984 seguit de Salvador Capdevila (Bmw 325i) que quedava a 11 segons i Mouloud El Alloui (Renault GT Turbo ) amb un crono de 2:54.799. A Sport, Massu (Tiga SC 91) s’imposava a Vinyes amb un registre de 2.33.037 davant del temps de 2:47.427 de l’Osella PA9.

Hora de la darrera pujada. Al campionat espanyol no hi va haver grans sorpreses, però sí un gran espectacle per part dels pilots que no cedien en la lluita. Villa va tornar a adjudicar-se el millor temps, seguit de Damian Verdera (Talex M3) i Benito Pérez (BRC B59) -Mario Asenjo no va disputar l’última prova-.

Al campionat francès, a la tercera i última pujada, la sèrie B va ser per a Garces, seguit de Granier i Fred Toubert amb un Seat Leon Supercopa. A la sèrie A, Jacqmin tornava a imposar-se i sentenciava definitivament un triomf que aconseguia amb gran mèrit, seguit de Campi i posteriorment Joan Gil Sánchez amb un Speed Car GT-R Evo.

A la tercera cursa del campionat Nacional, Toni Riba (Ford Escort) posava punt final a la feina després d’imposar-se amb un registre de 2:46.615, seguit de Mouloud El Alloui (Renault GT Turbo) i tercer lloc Hubert Arboux (Porsche 911). A Sport, Vinyes (Osella PA9) tancava la jornada amb un registre de 2:16.386 seguit de Massu (Tiga SC 81) amb un temps de 2:36.053.





Classificació final Campionat d’Espanya de Muntanya AUTOhebdo Sport

(117) – CAT 1 – Javier Villa (BRC 205T) – 2.08.93 | 2:08.76 | 2:09.45

(107) – CAT 2 – Mario Asenjo (Nova NP03) – 2:28.79 | 2:24.08 | 2:21.47 (110) – CAT 3 – Benito Pérez (BRC B59) – 2.15.97 | 2:14.89 | 2:17.23





Classificació Campionat de França de Muntanya 2a Divisió

Classificació final Sèrie A

(2) Sëbastien Jacqmin (Nova Proto Turbo) 4:16.521

(1) Pascal Campi (Osella PA21S) 4:26.804

(3) Frank Bellieres (Osella PA 27) 4:34.277





Classificació final Sèrie B

(19) Ronald Garces (KTM X BOW) 4:42.698

(43) Jean Marc Gandolfo (Porsche 911 GT3 CUP) 4:43.741

(20) Nicolas Granier (Audi TCR RS3 LMS) 4:47.582





Classificació Campionat Nacional VHC, SCRATX

(201) Joan Vinyes Dabad (Sport) – 2:18.222 | 2:47.427 | 2:16.386

(202) Jean Charles Massu (Sport) – 2:37.733 | 2:33.937 | 2:36.053 (218) Toni Riba (Producció) – 2:48.045 | 2:43.984 | 2:46.615

Trofeu “Joan Vinyes” al pilot més ràpid del cap de setmana: Sëbastien Jacqmin (Nova Proto Turbo) amb un temps de 4:16.521, que va ser lliurat per Joan Vinyes, fill del mític pilot andorrà.

Per part de l’ACA CLUB, Enric Tarrado Vives va valorar molt positivament la prova, destacant del repte d’haver superat el desafiament organitzatiu i la magnífica inscripció que va convocar la Pujada Arinsal.

Durant la prova, també ha estat present Manuel Aviñó, president de la ‘Real Federación Española de Automovilismo’ (RFEdA), que entre altres coses, va destacar les bones relacions entre ambdues federacions i va remarcar el sentiment de molt bona acollida per part dels pilots i equips espanyols a Andorra i en concret, a la prova d’Arinsal.





Les novetats de la Pujada Arinsal

A més de l’organització de tres campionats, l’equip d’ACA CLUB Esportiva també va introduir una sèrie de novetats a la prova andorrana. D’una banda, va garantir la infraestructura i els recursos necessaris perquè l’equip de comunicació de la RFEdA pogués fer la retransmissió de la prova andorrana.

I, per altra banda, durant la prova es van fer servir dos Drons que van estar al servei de la direcció de cursa i en concret dels responsables de la Seguretat d’aquesta, per a tenir una visualització directa i en temps real dels incidents, en aquesta oportunitat, mínims, que es van donar durant el cap de setmana. Aquesta és una iniciativa que l’organització ha coincidit que hi ha oportunitats de millora, però que s’ha valorat molt positivament com una primera experiència.

Després d’aquest gran esdeveniment de muntanya, l’Automòbil Club d’Andorra ja està preparant la següent cita automobilística: el Ral·li d’Andorra Històric, prova que tindrà lloc els dies 27 i 28 per a posteriorment, el dia 17 d’octubre, disputar la Pujada a la Peguera (Sant Julià de Lòria).