Apropa casa teva al mar amb l’estil de moda

Un saló decorat amb un clar estil marí

L’encant de l’estil costaner o de platja atrau molts de nosaltres, evocant dies plens d’alegria a la sorra i moments divertits. Per què no portar aquest vibrant esperit estiuenc a la llar aquesta temporada? No cal renovar completament la decoració; simplement pren inspiració per a infondre aquest “toc de platja” al teu espai. Fins i tot, si no vius a prop del mar o no tens una casa d’estiueig, encara pots gaudir de la frescor i l’encant d’aquest estil.

La clau per a aconseguir aquest ambient relaxat i lluminós és aprofitar al màxim l’entrada de llum natural als nostres espais interiors. Això s’aconsegueix obrint les finestres i fent servir cortines lleugeres que permetin el pas de la llum. La paleta de colors de l’estil costaner abasta des de tonalitats blanques fins a tonalitats inspirades a la platja, com ara el blau, el verd i els neutres càlids.

En triar tèxtils, mobles i accessoris, podem incorporar aquests colors de manera subtil i harmoniosa. Els estampats emblemàtics de l’estil costaner, com les ratlles, també es poden utilitzar per a afegir un toc distintiu.

El mobiliari té un paper crucial en la creació d’aquest ambient costaner. Materials naturals com la fusta, el vímet i el bambú s’integren perfectament en aquest estil, igual que els detalls teixits en macramé. Els elements decoratius, com làmines inspirades al mar o figures marines, afegeixen un toc final encantador.





