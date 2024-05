Horòscop del 6 al 12 de maig

Àries



del 21 de març

al 20 d’abril



Us aconsello que aneu molt amb compte a l’hora de conduir o de moure-us, bàsicament teniu algun conflicte astrològic que us dona la possibilitat de tenir entrebancs que poden ser petites coses, però que us poden donar alguns maldecaps. Per altra banda, podeu tenir moments molt bons amb la gent de casa, la família us donarà motius per a estar contents i per a riure un munt de vegades, ja ho podeu aprofitar.

Taure



del 21 d’abril

al 20 de maig



Teniu molts aspectes bons a casa vostra cosa que us donarà molt bon rotllo i us farà sentir molt bé amb vosaltres mateixos. Aprofiteu-ho per a estar actius i decidir que voleu fer més endavant. A part de que la comunicació estarà molt bé i cal que expliqueu tot el que pugueu a la gent del vostre entorn si us volen escoltar, és clar. Els avis o la gent gran us donaran molt bons consells, mireu de tenir-ho en compte.





Bessons



del 21 de maig

al 20 de juny



Tot i que tindreu el guapo pujat, no cal que us aneu exhibint tan a la descarada. Perquè si ho feu us trobareu amb algun desengany una mica maco i la veritat és que no cal. La veritat és que si voleu guanyar la partida haureu de ser conscients que valorar als altres us pot salvar del fracàs. Tot i així, us haig de dir que tindreu molta sort en gairebé tot el que feu i que les coses us poden sortir força bé.





Cranc



del 21 de juny

al 21 de juliol



El tema que més se us marca és el de la parella, ja pot ser perquè en tingueu com perquè no en tingueu, però en el vostre cap serà un tema que no deixarà de existir en el camp de la preocupació. No cal que us hi capfiqueu, el més important és que heu d’estar bé amb vosaltres mateixos i tota la resta ja anirà agafant el caire que més convingui. La sort és que de salut estareu força bé o millorareu bastant.

Lleó



del 22 de juliol

al 21 d’agost



Estareu molt decidits i no necessitareu que ningú us digui què heu de fer, perquè ho tindreu molt clar, això està molt bé i degut a això us puc dir que us serà molt fàcil trobar maneres de fer estar bé als altres. Seran uns dies genials pel que fa a la vostra relació amb la societat i sobretot la parella que si en teniu quedarà ben parat o parada del que podeu arribar a fer sense que ningú us ho digui, molt bé.

Verge



del 22 d’agost

al 21 de setembre



Sereu capaços de saber què li passa a la gent que us envolta, això us passarà perquè estareu molt sensibles i res no us privarà de captar els sentiments de l’altra gent, de vegades això fa gràcia, però d’altres vegades això pot ser un problema. Intenteu agafar-vos-ho amb calma, i si podeu ajudar a algú no deixeu de fer-ho que sempre és bo. Estareu molt valents i cal que ho aprofiteu però sense fer-vos mal.

Balança



del 22 de setembre

al 22 d’octubre



El plaer serà el que més us farà moure, és allò de sentir el plaer del sol a la cara, d’un bon menjar, d’una estada ben tranquil·la al sofà i d’estar a gust amb aquelles petites coses que de vegades són el tot. A part de que hi haurà una necessitat de viure bé molt marcada aquests dies, si podeu no deixeu de fer-ho que us anirà de perles. Fins i tot, estaria bé que viatgéssiu una mica, si podeu és clar.

Escorpí



del 23 d’octubre

al 21 de novembre



Tots els vostres propòsits s’han proposat anar més lents, però no us heu d’atabalar, senzillament us ho heu de prendre amb calma i deixar que tot faci el seu curs. De vegades les presses o la impaciència poden fer-nos perdre el nord i no és gens bo. La sort és que alguna cosa hi haurà que us farà estar bé i segurament serà en el camp dels diners. De totes maneres, no cal que us els comenceu a gastar.





Sagitari



del 22 de novembre

al 20 de desembre



En el camp de la feina i de la salut les coses tenen ganes de anar-vos molt bé i això és genial, tot i que estaria bé que no féssiu massa l’animal per si de cas i sobretot en el camp de la feina no us despisteu que si us relaxeu pot ser que allò que hauria d’anar tan bé es quedi en res, i això no ho voldríem, veritat? També els amics us poden donar molt bon rotllo, però és important que no us deixeu arrossegar.





Capricorn



del 21 de desembre

al 19 de gener



La serenitat que tindreu serà perfecta per a poder tenir clar cap a on voleu anar i què heu de fer amb les coses que teniu a la vida. És molt important que us plantegeu la vostra situació tant de família com de parella per a poder millorar-ho tot plegat, sé que el que dic no és fàcil però heu d’anar amb compte que a vegades per no analitzar una mica el què passa amb temps per a reaccionar ho perdem tot per no res.





Aquari



del 20 de gener

al 18 de febrer



Heu d’anar amb compte perquè no estareu massa contents, cosa que pot fer que us esvaloteu massa ràpid i acabeu escridassant a qui menys culpa té de que passi el que està passant. Heu de pensar abans de dir i sobretot no atacar a la lleugera que després les coses es compliquen i no hi ha necessitat. De totes maneres estareu molt distrets en la feina perquè hi tindreu molts moviments i això us despistarà.





Peixos



del 19 de febrer

al 20 de març



Que no se us acudeixi pas jugar-vos els diners en els jocs d’atzar, la veritat és que ho teniu molt malament per a poder guanyar i després us queixareu. Heu de mirar d’aprofitar una de les coses que millor se us donarà aquests dies que és el negociar, tindreu un sisè sentit a l’hora de fer negocis i això sí que us pot anar bé, o sigui que deixeu-vos de jocs i aneu a treballar que és el que us anirà millor per al demà.