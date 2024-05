Junts per la Seu proposa aparcament gratuït, dissabtes a la tarda, en la nova concessió de zona blava

Zona verda d’aparcament a la Seu d’Urgell (Junts per la Seu)

Junts per la Seu ha traslladat al Govern municipal, en la Junta de Govern Local celebrada aquest mateix dilluns, la petició que l’estacionament de zona blava i verda durant els dissabtes a la tarda sigui gratuït. L’Ajuntament de la Seu d’Urgell està treballant, actualment, en els plecs administratius per a la nova licitació de la concessió de l’aparcament regulat (zona blava i verda) de la ciutat, ja que el contracte actual, signat el 2013, ja ha finalitzat i se n’està executant la pròrroga.

Cal recordar que a la Junta de Govern del 13 de maig es va adjudicar el contracte per a la “Redacció de l’Estudi de Viabilitat de la nova concessió de la zona blava de la Seu d’Urgell i suport en el procés de licitació” a l’empresa PW ADVISORY & CAPITAL SERVICES SL. Aquesta mateixa empresa va redactar, la legislatura passada, un estudi sobre la viabilitat econòmica dels diferents models de gestió en el servei d’aparcament regulat.

És davant aquesta imminent licitació, que definirà les condicions i tarifes del servei per als propers anys, que Junts per la Seu ha realitzat la petició que l’estacionament de zona blava i verda durant els dissabtes a la tarda sigui gratuït. Des del grup municipal de Junts per la Seu ja donen per fet que les noves condicions del concurs inclouran una modernització dels parquímetres, així com la possibilitat del pagament de l’estacionament mitjançant aplicatius al mòbil i amb targeta, com és habitual a la majoria de ciutats, “però també és ara quan cal realitzar la revisió de les tarifes i horaris de pagament”.

Aquesta petició de gratuïtat d’estacionament els dissabtes a la tarda, en paraules del portaveu de Junts, Jordi Fàbrega “facilitaria l’aparcament de vehicles, tant de residents com de visitants, al centre de la ciutat en un dia i una franja horària en què cal potenciar-ho. Creiem que pot ajudar la dinamització comercial i la restauració local els dissabtes a la tarda”, ha afegit Fàbrega. “Ara mateix, els dissabtes a la tarda és quan hi ha menys activitat al centre de la ciutat, i això perjudica, tant els comerços oberts com la imatge general de la ciutat. Aquesta mesura, ajudaria a pal·liar-ho”, ha reblat el portaveu de Junts.

Finalment, Junts per la Seu, ha manifestat la seva disposició a l’alcalde Joan Barrera i a l’equip de Govern per a treballar conjuntament els plecs administratius i buscar el consens en un tema que marcarà la política d’aparcament a la ciutat durant els propers anys.