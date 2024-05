Com desenvolupar la memòria

Roser Rodríguez Jerez

Tot i que la pèrdua de memòria pot ser natural en l’envelliment, les causes de la seva aparició no sempre tenen a veure amb el pas del temps. Hi ha altres tipus de causes que poden provocar a les persones la pèrdua de memòria com són: l’alcoholisme, l’estrès i determinats medicaments, així com lesions al cap.

A més, hi pot haver altres factors de risc i condicions mèdiques que pot explicar l’especialista. El nostre cervell és una màquina increïble i no ha d’envejar res a l’ordinador més potent del món. Amb més de cent mil milions de neurones, que diuen que tenim els humans, podem treballar, parlar, cuinar i recordar, entre d’altres coses.

Tot i això, amb l’edat, igual que la resta del cos, el cervell envelleix i va perdent facultats. Quan envellim, els problemes de memòria es fan més latents que mai. Les pèrdues de memòria són vistes com una cosa normal si són passatgeres, és a dir, si el record torna al cap al poc temps d’oblidar-lo. No obstant això, hi ha pèrdues de memòria continuades que poden donar-se per diversos motius.

Així com veiem com el nostre cos va canviant amb el pas de l’edat, ens apareixen arrugues, no ens movem amb la mateixa agilitat, el nostre cabell es tenyeix d’un color blanc natural, el nostre cervell també envelleix. Amb el pas del temps, perdem neurones i connexions i, això dona lloc a canvis que són totalment normals.

El temps que triguem a fer una tasca mental és més lent; és a dir, quan som grans ens costa més prendre decisions o mantenir l’atenció. A més, envellir també vol dir que el nostre cervell no té la mateixa capacitat de recuperar-se i canviar, i donar unes formes noves de connexions, en què la vellesa, ens indica que es va disminuint.

Menjar malament produeix errors a la memòria i manca de concentració, també una manca d’activitat física pot augmentar les possibilitats de patir problemes de memòria augmenten.





Conclusió:

Les fallades de la memòria poden succeir a qualsevol edat però són més freqüents a la vellesa; per això cal prendre una sèrie de mesures que ajudin a fer que el cervell es torni més flexible i àgil, augmentant així la capacitat per a memoritzar.

Si mantenim una bona alimentació i realitzem una rutina d’entrenament físic i fer que el nostre cervell vagi treballant i no s’aturi mitjançant llegir llibres, escoltar música, aprendre coses noves com jugar al rummy, al dòmino, fer sudokus, sopes de lletres, etc. podrem mantenir el nostre cervell actiu i reduir les possibilitats de perdre la memòria molt abans del previst.