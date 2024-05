Les primeres joies: Un viatge als seus orígens (reportatge)

Unes joies en un aparador (iStock)

Les joies han estat part intrínseca de la història humana des dels seus inicis més remots. Des de collarets ornamentats fins a elaborades arracades, les joies han estat utilitzades com a símbols d’estatus, expressió personal i, fins i tot, com a protecció mística. La seva història es remunta a èpoques antigues i la seva evolució ha estat testimoniat de l’avanç de la civilització humana.

Els primers rastres de joies es remunten a la Prehistòria, quan els nostres avantpassats feien ús d’elements naturals com a pedres, ossos, plomes i altres materials per a adornar-se. En aquestes èpoques antigues, les primeres joies tenien un significat profundament simbòlic, associat amb creences religioses i rituals.

En l’antiguitat, especialment en cultures com l’egípcia i la sumèria, les joies prenien un paper crucial. Els egipcis, per exemple, es feien servir joies elaborades amb metalls com l’or i la plata, i incrustades amb pedres precioses com el lapislàtzuli i la turquesa, per a demostrar la seva posició social i també per a protecció en la vida de l’altre món.





Lloc de procedència

Diverses civilitzacions antigues han destacat en la creació de joies, cada una amb el seu estil i materials característics. Els egipcis eren famosos pel seu ús de l’or i les pedres precioses, mentre que els romans destacaven per les seves elaborades tècniques de joieria, incrustant pedres i fent treballs en filigrana.

A més, altres cultures com la grega, la persa i l’índia també van contribuir significativament al món de les joies amb els seus propis estils únics i tècniques de treball del metall.

Una varietat de joies (Getty images)

Tipus de joies

Les primeres joies eren variades, des de simples collarets fins a braçalets i anells complexos. Els materials emprats també variaven segons la disponibilitat i els coneixements tècnics de cada civilització.

L’or i la plata eren alguns dels metalls més comuns utilitzats en la creació de joies, per la seva durabilitat i bellesa. Les pedres precioses com els diamants, els robis i les maragdes també eren apreciats per la seva brillantor i valor intrínsec.





Per què es feien servir

Les joies, en les societats antigues, no només eren ornamentals, sinó que també tenien una profunda càrrega simbòlica. Es creia que les joies podien atreure la bona sort, protegir de la mala fortuna i, fins i tot, garantir la protecció divina.

A més, com dèiem, les joies també eren usades com a símbols d’estatus i riquesa. Els governants i nobles sovint portaven joies elaborades com a mostra del seu poder i influència.