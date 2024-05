Andorra participa, de nou, a la Feria del Libro de Madrid

Oliver Vergés, Mònica Bonell i Joan Peruga (SFGA)

Continuant amb la voluntat de donar suport als editors i escriptors del país i treballar per la internacionalització de la producció andorrana, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha anunciat que el Govern està establint converses amb la Fundació Ramon Llull per a participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Mèxic). “Hem d’acompanyar els editors per a consolidar la feina que estan fet, que els darrers anys és molt prolífica, i per a obrir noves vies de distribució i venda dels títols andorrans”, ha assegurat Bonell.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara és l’esdeveniment més important a escala literària d’hispanoamèrica i podria obrir la porta, segons Bonell, al mercat d’Amèrica Llatina de les editorials, les obres i els autors andorrans.

La ministra Bonell ha fet aquest anunci durant la roda de premsa de la participació d’Andorra en la 83a Feria del Libro de Madrid, que tindrà lloc del 31 de maig al 16 de juny al Parc del Retiro de la capital espanyola. Aquesta serà la segona vegada que oficialment el Principat tindrà un estand a la fira on s’hi agruparan editors membres de l’Associació d’Editors d’Andorra, una participació que compta amb el suport del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, a través de l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques.

La titular de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha recordat que els objectius de la presència d’Andorra a la Feria del Libro de Madrid són promoure el sector editorial andorrà, presentar les publicacions que directament o indirectament s’han fet amb suport institucional i, “d’aquesta manera, exposar i donar a conèixer a públics diferents la varietat d’escriptors i editors del país”.

En l’edició d’enguany hi prendran part els editors següents: Publicacions del Govern d’Andorra, Editorial Andorra, Aloma Editors, Anem Editors, Llamps i trons, Trotalibros Editorial, Editorial i Acadèmia Masegosa, Editorial Medusa i Edicions Marinada. En total s’oferirà al públic madrileny prop de 140 títols en català i castellà.

El representant de l’Associació d’Editors d’Andorra, Oliver Vergés, ha relatat que “la Feria del Libro de Madrid és un focus de visitants molt important i per a nosaltres representa poder accedir a un mercat molt més ampli”, i ha agraït al Ministeri de Cultura “possibilitar difondre la producció editorial del país a l’exterior”. La Feria del Libro de Madrid és un dels esdeveniments literaris més importants de l’estat espanyol, organitzat per l’Associació de Llibreries de Madrid, en estreta col·laboració amb l’Associació d’Editors de Madrid i l’Associació de Distribuïdors FANDE.





Autor destacat, Joan Peruga

De forma paral·lela a la participació a la fira, Andorra impulsa i organitza un seguit d’activitats al mateix recinte firal i també a altres zones de la capital madrilenya. En l’edició d’enguany, l’autor destacat de l’estand d’Andorra serà Joan Peruga.

De fet, el dijous 6 de juny, a les 19.30 hores, a la llibreria Libro Ideas (C.C. Príncipe Pío de Madrid) se celebrarà la presentació de l’escriptor Joan Peruga, publicat per Editorial Andorra, a càrrec de Jan Arimany i Oliver Vergés. L’endemà, el divendres 7 de juny a la caseta d’Andorra, a les 12 i a les 18 hores, Joan Peruga signarà els seus llibres als assistents a la Feria.

L’autor de l’Últim estiu a Ordino, El museu de l’elefant i Alcanadre ha destacat durant la presentació als mitjans que un dels reptes dels autors andorrans, actualment, “és poder sortir del mercat local i difondre en la resta d’espais la nostra literatura” i “la Feria és un d’aquest espais que ens permeten projectar internacionalment les nostres obres”. A la roda de premsa, Peruga també ha apuntat la importància de les traduccions en aquest procés d’internacionalització de la literatura andorrana.





Esportista convidat, Albert Llovera

El tema escollit per l’organització de la Feria de Libro per a l’edició d’enguany és l’esport. El 13 de juny, coincidint amb el Dia Olímpic i Paralímpic a la Feria, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha impulsat una conferència a càrrec d’Albert Llovera sota el títol ‘El deporte sin límites con optimismo y perseverancia’, al Pavelló Caixabank, a les 20 hores.

Llovera compartirà amb els visitants de la Feria del Libro la seva experiència i la seva vitalitat que li han permès, per exemple, participar nou vegades al Ral·li Dakar i acabar 17è de la seva categoria en l’edició d’aquest any 2024, malgrat tota mena d’incidents. La programació cultural d’aquell dia girarà al voltant de diferents disciplines físiques i es podrà gaudir d’exhibicions esportives en aliança amb els Comitès Olímpic i Paralímpic espanyols. Altres dels esportistes que compartiran experiències i anècdotes aquest dia són Lydia Valentín, Fermín Cacho i Teresa Perales.





Altres activitats previstes

Dissabte, 1 de juny, de 13 a 15 hores, Javi Cohen (il·lustrador de Trilogía rural), Andrea Reyes (il·lustradora de Los Burnell) i Jan Arimany, editor de Trotalibros editorial seran a la caseta de Librería Girasol (caseta 140).

Dijous, 6 de juny, a les 18 hores: El pòdcast literari El Café de Mendel en directe amb l’escriptor i doctor en literatura José Carlos Rodrigo i l’editor Jan Arimany a la llibreria Libro Ideas del C.C. Príncipe Pio.

(El mateix dia a les 19.30 hores i a la mateixa llibreria, presentació de Joan Peruga).

Dimecres, 12 de juny, a les 19 hores: Presentació sobre Elizabeth von Arnim (autora de Vera, Expiación, Todos los perros de mi vida i Amor) a càrrec de Sara Trejo, la llibretera, i l’editor Jan Arimany, a la llibreria Amapolas en octubre.

Divendres, 14 de juny, a les 19.30 hores: Presentació sobre Janet Frame (autora de Rostros en el agua i Cuando canta el búho) a càrrec de la traductora, Patricia Antón, i l’editor Jan Arimany a la llibreria Tipos Infames.