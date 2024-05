El 23è Rallye des Princesses ‘Richard Mille’, rumb a Andorra

Vehicles exposats ahir poc abans de la sortida a París (ACA CLUB)

Ahir diumenge, 26 de maig, va tenir lloc l’inici del 23è Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ – l’únic ral·li de cotxes clàssics amb equips únicament femenins -, una edició, com sempre, molt esperada per les competidores. Després d’una jornada de controls administratius i tècnics durant el dissabte 25, marcada per la presència d’un gran públic que va anar en massa per a descobrir els magnífics cotxes de col·lecció de les competidores, l’activitat es va reprendre ahir diumenge, amb la sortida oficial de la primera etapa.

Durant l’acte de dissabte, van ser-hi presents el ministre de Turisme i Comerç del Govern d’Andorra, Jordi Torres Falcó, l’ambaixadora del Principat d’Andorra a França, Eva Descarrega, el president de la comissió Esportiva ACA CLUB, Toni Santacreu Coma, i la representant d’Andorra Business a França, Laetitia Bignolles.

L’Automòbil Club d’Andorra (ACA CLUB) i ACA Esportiva, juntament amb Andorra Turisme i Andorra Business, en col·laboració amb els comuns de Canillo i Ordino han decidit que aquesta prova arribi per primera vegada al país.





França i Andorra, de nord a sud

Durant el diumenge a la Place Vendôme, els matiners i els turistes i altres entusiastes es van acostar a admirar per última vegada les tripulacions i els seus vehicles. Ahir diumenge, a les 8.30 hores en punt, les 120 pilots i copilots van sortir a la carretera entre els aplaudiments i ànims dels espectadors de primera hora del matí.

El Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ emprèn un recorregut de més de 1.600 km per a arribar al Principat d’Andorra en 5 etapes: Tours (La Grange de Meslay), Saint-Martin-de-Ré, Sarlat-la-Canéda, Carcassonne i el Principat d’Andorra.

Els equips competiran sota la dura i exigent fórmula de la Regularitat que exigeix tanta precisió de la copilot com de la pilot i exigeix una excel·lent i constant entesa entre les companyes. Aquest esdeveniment també representa una invitació a viatjar i descobrir llocs poc coneguts, realçats per trobades gastronòmiques i vetllades temàtiques.





El Coll d’Ordino, epicicentre de l’acció a Andorra

Ja a la darrera etapa, les competidores sortiran des de Carcassonne per a dirigir-se a Andorra. Abans d’arribar, els equips disputaran tres proves cronometrades, una al Col de la Croix des Morts, un altre al Col du Chioula i la darrera a Ax-les-Termes.

Al Principat, arribaran per la frontera francoandorrana, per a dirigir-se cap a Canillo. Tot plegat, la previsió de l’horari de l’activitat esportiva a Andorra serà:

• 13.26 h; primer cotxe – Reagrupament Canillo, Borda del Pi (carretera de Montaup, Canillo)





• 14.24 h; primer cotxe – Inici tram cronometrat al Coll d’Ordino, Canillo en direcció Ordino – referència: Tamarro / Roc del Quer –





• 14.39 h; primer cotxe – Reagrupament 20 minuts, aparcament Camp de Tenada (Ordino)





• 15.00 h; primer cotxe – Sortida i recorregut: Ordino, la Massana, Escaldes-Engordany, Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Encamp, Canillo





• 16.00 h; primer cotxe – FINAL – PARC TANCAT Plataforma de Soldeu

Tota la comissió esportiva d’ACA CLUB treballarà a l’organització de la prova en carretera tancada que es desenvoluparà a Andorra. En total es mobilitzaran una cinquantena de comissaris i oficials de l’Automòbil Club.





Una inscripció fabulosa

Entre la inscripció hi ha un estol de cotxes impressionant, amb les millors marques i models que han fet història a l’automobilisme mundial. Destaquen, ni més ni menys, 21 models Porsche 550, 356, 911, 304 de variades versions i motoritzacions. També hi ha un BMW 327 de 1939, un Ford Thunderbird de 1957, i dos MG B de 1965 i 1972.

En acabar, el parc tancat es farà a Soldeu concretament a la Plataforma, on tots els cotxes que arribin a Andorra podran ser admirats en viu, ja que estaran exposats en finalitzar la jornada. L’accés al parc tancat serà gratuït i els infants menors de dotze anys podran accedir acompanyats d’un adult.

Per a completar la jornada, un complex hoteler a Soldeu acollirà un sopar de gala on es realitzarà el repartiment de premis a les millors classificades de l’etapa Carcassona-Andorra i els premis finals del Rallye des Princesses ‘Richard Mille’.





L’ACA i la promoció turística mitjançant el cotxe, un projecte cabdal

L’arribada del Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ al país ha estat possible gràcies a la iniciativa de l’Automòbil Club d’Andorra, Andorra Turisme i Andorra Business, i compta amb la col·laboració dels comuns de Canillo i Ordino.

El Rallye des Princesses ‘Richard Mille’ és el segon esdeveniment automobilístic que se celebra a Andorra durant l’any 2024. A inicis del mes de maig, ha visitat el país el Millesim GT Tour Cevennes-Roussillon i pel que fa als esdeveniments internacionals, l’agenda es tancarà el 20 i 21 de setembre amb la Transpyrénée.

Les organitzacions pròpies d’ACA Esportiva seran la Pujada Arinsal (14 al 16 de juny), el Ral·li d’Andorra (27-28 de setembre) i la Pujada a la Peguera (19 d’octubre).