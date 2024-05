Horòscop del 27 de maig al 2 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Al llarg d’aquests dies serà molt fàcil que la qüestió de diners estigui solucionada i que si teniu alguna cosa pendent la pugueu arreglar sense massa dificultat, això us donarà una tranquil·litat que fa temps que teniu ganes de gaudir. Ara bé, hi ha altres temes que seran bons i un d’ells és el de la relació amb la família, on el vostre paper serà molt important per a posar a lloc malentesos entre tots plegats.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt sensibles i tot se us farà més gros del normal, a part de que els canvis d’humor seran evidents i un problema per a vosaltres. La gran sort és que els vostres amics i companys estaran allà per a donar-vos suport i fer-vos distreure. De totes maneres, el que si que podeu fer i seria molt interessant és començar a portar a terme algun projecte que teniu al cap ja que així aprofitareu el temps i estareu millor.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

L’esvalotament serà una cosa normal en vosaltres aquests dies, us haureu de mirar de calmar una mica, que si no, no dormireu de tant moviment. Heu de tenir en compte que tot esvalot va lligat a un estat de nervis sense control i, això, no és massa bo. De totes maneres està clar que us divertireu molt i les rialles formaran part de la vostra cara moltes vegades, a part d’encomanar-les als que estan a prop.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Heu d’anar en compte amb el que digueu perquè us sortiran les coses una mica massa ràpid i això pot ser perillós, podeu fer enfadar a algú, sort que se li passarà de pressa. En el camp de la feina anireu molt bé ja que tot us sortirà rodó, si no en teniu aneu a buscar-ne ja, si en voleu trobar. L’última cosa que queda per dir-vos és que voleu fer un canvi d’imatge i esteu en el millor moment per a fer-ho.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Ho teniu molt bé en el camp de la parella, estareu comprensius i pacients, el més important és que buscareu la manera de fer coses per a divertir-vos, cosa que us farà jugar una mica, que sempre va bé. Per altra banda són dies de fer amics i de parlar amb gent que no coneixeu de res, però de seguida trobeu conversa, al cap i a la fi, fins i tot, pot ser curiosa la gent que conegueu. Heu de mirar de no dubtar tant.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aquests dies no són massa bons per a vosaltres, estareu massa sensibles i tindreu la mala sort que a tothom li donarà per a venir-vos a explicar les seves penes, cosa que us afectarà més del compte. Si em voleu creure, mireu d’escampar la boira tan ràpid com pugueu i, si no ho podeu fer, quan arribeu a casa feu alguna cosa que us agradi molt per a descarregar-vos del que us hagin explicat per a estar més bé.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Són dies de canvis sobtats en la gent que teniu al vostre voltant cosa que no us deixa indiferents i us dona un punt d’incertesa i de desconcert. Si em voleu creure no us hi capfiqueu pas i deixeu fer al que us envolta sense fer-ne massa cas, anireu millor. El que tindreu molt exaltat és el vostre aspecte sexual que si el podeu aprofitar seria bo, a part de passar-vos-ho bé us distraureu més.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Teniu uns dies de molt bon fer en el tema de diners, ara bé, heu d’anar amb compte ja que el vostre anar bé es pot girar si feu cas dels amics que us poden fer gastar més del que podeu i després les coses no seran tan bones com voldríeu. Alerta! Aquests amics, no ho fan de mala fe però de vegades ens compliquen l’existència. Ho tindreu molt bé en el camp dels amors, cal aprofitar-ho.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Són dies per a mantenir una mica la rutina, els canvis us poden ser un problema i és que no esteu gaire ben disposats a adaptar-vos als moviments, però bé, el que no es pugui fer ara es pot fer un altre dia i sense problemes. El que crec interessant és la manera que tindreu d’exposar els vostres pensaments, us pot portar a que s’acompleixi algun dels vostres projectes, però només parlant.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Encara que sembli que esteu als núvols, la veritat és que no hi esteu pas ja que us fixeu en tot i sabeu molt bé què passa al vostre voltant, més aviat crec que us feu els distrets per a veure què passa. De fet, aquests dies, el vostre caràcter estarà una mica pujat i la desconfiança formarà part de la vostra vida d’una manera notable, no deixeu que proliferi, viure desconfiant de tot i de tothom no és mai bo.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Esteu molt guerrers, tant dins de casa com a fora, i això no us portarà problemes, al contrari, us ajudarà a arreglar coses que fa temps que s’haurien d’haver arreglat. Per altra banda, és per a destacar la facilitat que tindreu en el camp de l’amor, que si no teniu parella i en busqueu, podeu tenir una bona oportunitat, feu-la servir, i també en el camp dels diners la cosa pinta força bé i això sempre és bo. De bon rotllo.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Tindreu moltes ganes de treballar i, això, no passa sovint, amb això no vull dir que no sigueu treballadors, el que passa és que l’empenta d’aquests dies serà una mica exagerada i se us marca d’una manera diferent. Per altra banda hem de tenir en compte la rapidesa en la que tallareu el rotllo a la gent que us fa distreure, potser fins i tot una mica massa rígids i tot. Però, si tot va bé fareu un munt de coses.