Pintura, música i joieria amb maridatge de vi a l’MCTA

Cartell de la quarta edició de “L’art fet joia” (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) organitza la quarta edició de L’art fet joia, una experiència al voltant de tres disciplines artístiques: pintura, música i joieria. La proposta serà el proper dijous, 30 de maig i els assistents podran conèixer la nova col·lecció de joies creades per Sílvia Hernández, de l’empresa joiera Shiori, en exclusiva per al museu i inspirades en l’exposició actual “Sons. Analogies musicals a la pintura”.

Completant aquest maridatge artístic, s’oferirà als assistents una petita degustació de vi a càrrec de l’empresa Entrevins i hi haurà l’actuació musical de Roser Puigbò. Per a aquest esdeveniment hi haurà dues sessions, a les 19 i a les 20 hores i és indispensable reservar plaça. El preu per persona és de 5 euros.

Per a reservar, trucar al telèfon +800 800 o bé escriure un correu electrònic a reserves@mcta.ad.