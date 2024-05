Ordino s’apunta al segell Llum Verda de FEDA

Maria del Mar Coma i Albert Moles amb el segell Llum Verda (Comú d’Ordino)

El Comú d’Ordino ha distribuït avui dilluns, entre tots els seus edificis públics i equipaments, el segell de Llum Verda, atorgat per FEDA. El segell acredita que tota l’energia elèctrica que consumeix el Comú és d’origen certificat 100% renovable i, concretament, de la central hidroelèctrica de FEDA.

L’acreditació s’ha fet expressa amb l’enganxada de l’adhesiu a l’edifici administratiu, amb presència del director general de FEDA, Albert Moles, i la cònsol major de la parròquia, Maria del Mar Coma. “El consum de Llum Verda d’origen hidroelèctric nacional respon a un compromís de l’administració amb la reducció de la petjada de carboni i el desenvolupament de les energies renovables del país”, així ho ha manifestat la cònsol.

Moles, per la seva banda, ha celebrat que la corporació, faci un pas més en aquest compromís per a reduir la petjada ambiental, un objectiu de país i global, i concretament en una Reserva de la Biosfera. “Aliances com aquesta són claus per al desenvolupament sostenible d’Andorra”, ha explicat. El segell de Llum Verda va néixer amb l’objectiu de fomentar la transició energètica i donar una eina a les empreses i institucions que vulguin acreditar el seu compromís.

FEDA treballa per a incrementar la producció d’electricitat nacional amb origen renovable i fomenta la priorització de l’estalvi com a principal eina de sostenibilitat energètica. En paral·lel, és important que institucions com el Comú apostin per consumir tota l’electricitat d’origen renovable certificat, una manera de reduir les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En el cas del Comú representa una reducció de la seva petjada de carboni de més de 153 tones de CO₂eq.

La corporació ordinenca esdevé el primer Comú que s’inscriu en el programa endegat per la companyia energètica. Un certificat que tindrà validesa durant un any, fins al gener del 2025. Coma troba ‘indispensable donar exemple des de l’àmbit públic i les administracions per a que tot el teixit empresarial i la societat en general adoptin mesures d’estalvi i eficiència energètica’.

Entre els equipaments que mostraran la certificació, també s’inclouen els edificis de serveis per a compartir la informació amb els usuaris com l’edifici sociocultural L’Estudi, el CEO o equipaments que s’adrecen al turista, com la Casa de la Muntanya o l’oficina del Parc natural de la vall de Sorteny.

La implantació de les energies renovables al Comú d’Ordino és un projecte transversal que s’inscriu en el Pla de sostenibilitat i en la Reserva de la Biosfera, a més a més del compliment dels ODS, concretament 7 (Energia neta) i 13 (Acció climàtica), i l’Agenda 2030. Durant aquest any 2024, algunes mesures pressupostades per a aconseguir l’estalvi energètic serà completar la substitució de portes i finestres en l’edifici administratiu (per aïllament tèrmic), completar l’enllumenat públic amb tecnologia LED i la instal·lació de plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques als llosats dels edificis. El Centre Esportiu d’Ordino és un exemple d’edifici públic paradigmàtic, que compta amb una caldera de biomassa per a l’escalfament d’aigua i va ser el primer en incorporar plaques solars tèrmiques i fotovoltaiques.