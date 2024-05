Van Den Eerenbeemt i Casas debuten amb solvència al Campionat d’Europa de Natació Artística Júnior d’Atenes

Participació més que digna de les andorranes (European Aquatics / Dimitris Mantzouranis)

Balanç positiu quant al debut internacional del duet infantil d’Aran Van Den Eerenbeemt (2009) i Mariona Casas (2009), en el Campionat d’Europa de Natació Artística Júnior (‘European Aquatics Youth Artistic Swimming Championships’) i COMEN Cup infantil, que s’ha iniciat el 23 de maig i clou aquest diumenge 26 de maig al Centre Atlètic Olímpic ‘Spiros Louis’ (OAKA) d’Atenes, la capital de Grècia.

Represa del rumb de la natació artística nacional cap a l’alta competició després del cop vital que va patir, quan la pandèmia es va sumar a l’incendi del Serradells, per a malmetre el fràgil ecosistema de competidores i entrenadors abocades a l’alt rendiment.

Van Den Eerenbeemt i Casas, ambdues del CNS Serradells, són dues de les atletes que juntament amb Zoe Palau, Jasmine Serrano i Neus Gustavsson, forma part del grup preseleccionat per a definir l’equip que representarà la natació artística nacional a l’històric debut de la disciplina, dins el programa oficial dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (Games of the Small States of Europe) que se celebraran entre el 26 i el 31 de maig a Andorra, el 2025.

Participació alineada en la franja baixa dels objectius previstos inicialment. Finalitzar amb una puntuació per sobre dels 100 punts (20es / 100.8792) i dins una forquilla realista que oscil·lava entre els 100 i els 110 punts. Un resultat adaptat a l’esforç del grup, que deixa bona perspectiva de cara a Andorra 2025, i que consagra el treball de més de set mesos de preparació de la coordinadora de natació artística de la federació, Natàlia Meca, i l’entrenadora i coreògrafa Estel Ferreras del que Van Den Eerenbeemt i Casas formen part.

La bandera andorrana també ha competit a la prova individual de figures femenines, on Van Den Eerenbeemt ha finalitzat 172a amb 56.6970 i Casas 181a, amb 55.5000 i han quedat per davant de participants de països com Hongria, Xipre, Turquia, Croàcia o Estònia.

A l’edició 2024 de l’European Aquatics Youth Artistic Swimming Championships han participat més de 180 joves nedadors artístics d’entre 13 i 15 anys (16 per als esportistes masculins) de 23 federacions membres, que han competit en sis proves de rutina, a més a més d’una competició de Figures, al primer Campionat d’Europa Juvenil celebrat sota el nou sistema de puntuació de natació artística.