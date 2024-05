La Seu: Subvenció de 3.000 euros per a activitats inclusives en anglès per a infants de famílies vulnerables

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

L’Àrea de Cooperació i Solidaritat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha atorgat una subvenció de 3.000 euros al projecte liderat per l’ONG La Seu Solidària per tal de dur a terme activitats inclusives en llengua anglesa per a infants de famílies vulnerables del municipi urgellenc.

Aquesta és una acció que s’emmarca en la convocatòria de subvencions per a projectes solidaris locals d’aquest any. El projecte es portarà a terme amb el consens de totes les entitats que formen part del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de la Seu d’Urgell.