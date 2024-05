L’Europa social: Una assignatura pendent

Lluís R. Samper Pascual

Segons “ESCUDO DIGITAL”, està previst que en el mes de desembre s’implantin a Europa les anomenades fronteres intel·ligents en tots els punts de pas exteriors de l’espai Schengen, entre ells el d’Andorra. Afirmen que es tracta d’un sistema digital automatitzat que consisteix en la lectura de les dades biogràfiques del passaport. Alhora també serà el registre de les dades biomètriques del passatger.

Enregistrarà el rostre i l’empremta digital, per a comprovar que la persona que es presenta a la frontera, és la mateixa que aporta el document de viatge o el passaport. Afegeixen que tots els creuaments de fronteres a la UE, a més de segurs, han de ser àgils, per a evitar retencions entre els visitants.

Tota la informació estarà centralitzada en una base de dades única dins de la UE. Òbviament és una cessió de sobirania a nivell europeu, tota vegada que la Comissió Europea serà la titular de les dades.

Al meu parer, és del tot necessari també armonitzar, dins de la UE, altres àmbits, com pot ser el social. Per exemple, adoptant polítiques comunes que tendeixin a igualar drets, salaris, pensions i impostos, ara tan dispars, entre els membres de la UE.

Sap greu constatar que després de tants anys d’existència de la UE no hagi arribat a redactar una constitució, encàrrec a Giscard d’Estaing, que no prosperà en no haver-lo encomanat al Parlament Europeu.

Han construït l’Europa econòmica. Resta pendent la social. La UE, més que una entitat supranacional em sembla un club d’amics on es tenen més en compte els interessos econòmics que els socials.