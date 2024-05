L’alumnat de batxillerat de l’Escola Andorrana descobreix un 14è deportat als camps de concentració nazis

Presentació del treball de recerca elaborat aquest curs sobre la recuperació de la memòria històrica d’Andorra (SFGA)

Els alumnes de batxillerat internacional de l’Escola Andorrana han presentat aquest matí de dilluns, acompanyats de l’associació Velles Cases Andorranes i el professorat del centre, el treball de recerca que han elaborat durant aquest curs sobre la recuperació de la memòria històrica d’Andorra. Durant aquest treball, l’alumnat ha descobert que va haver-hi un 14è resident al país deportat als camps de concentració nazis. Fins a la data es coneixia que tretze andorrans van passar per aquests camps durant la Segona Guerra Mundial.

Concretament, s’ha reconstruït la història de Pedro Inglés Mata, un resident d’Escaldes des del 1931, miner a FHASA fins al 1938, moment en el qual va ser acomiadat i es va dedicar a ser passador. Inglés fou detingut a França, l’abril de 1944, i assassinat al camp de concentració de Mauthausen, el 9 de juliol de 1944. Un dels testimonis claus en aquesta recerca ha estat Robert Font, nebot de Pedro Inglés. Així mateix, l’equip ha comptat amb la col·laboració de l’Arxiu Nacional, concretament de l’historiador Pau Chica, que els ha ajudat a localitzar els documents relacionats amb Pedro Inglés, com ara una carta manuscrita de 1939.

Inglés es va casar a Escaldes amb Elvira Feliu, nascuda a Tavascan, i el 1935 van tenir una filla, Pilar, que viu als Estats Units i amb la que l’equip de batxillerat ha pogut contactar. Segons la seva filla, va ser el guia de Carla Kimhi i la seva família fins a Catalunya el 1942. Precisament Kimhi, quan va ser a Andorra el 2015 i va explicar la seva història, va assegurar que el passador que els havia salvat es deia “Pierre” i tenia una filla petita, coincidint així amb la història de Pedro Inglés.

El descobriment de l’equip de l’Escola Andorrana de batxillerat s’ha fet en el marc d’un projecte de divulgació dels deportats andorrans als camps nazis amb Velles Cases Andorranes. Els alumnes van oferir a l’associació divulgar les històries dels tretze documentats per Jorge Cebrián i Roser Porta a Andorrans als camps nazis (Govern, 2009).

Els alumnes de l’escola han dissenyat un llibre digital per a divulgar aquestes històries que Velles Cases Andorranes incorporarà al seu web. El llibre digital, que es titula 13 camins cap a l’infern i inclou diversos vídeos explicatius i una entrevista a Cristina Casal, familiar d’un dels deportats als camps ja conegut fins ara Bonaventura Casal, de cal Aern de la Margineda.

Paral·lelament, aquest treball serveix per a contribuir amb el projecte internacional Stolpersteine, per part de Velles Cases Andorranes, que té com a objectiu recuperar la memòria de totes les persones que van ser víctimes dels camps de concentració i d’extermini nazis, a través de la col·locació de plaques commemoratives a les seves ciutats de naixement. D’aquesta manera, Velles Cases Andorranes s’encarregarà d’instal·lar les llambordes d’homenatge dissenyades per l’artista alemany Gunter Demming, davant les cases d’aquells andorrans que foren deportats als camps de concentració. Precisament, la primera casa andorrana que tindrà una llamborda commemorativa instal·lada serà la de Bonaventura Casal.

Tant el descobriment de Pedro Inglés Mata com el llibre digital 13 camins cap a l’infern s’engloben en un projecte sobre la memòria història en el que han participat tots els alumnes de primer i segon de batxillerat internacional de l’Escola Andorrana. El projecte va néixer a l’assignatura de literatura amb la lectura de Si això és un home de Primo Levi. Després s’hi van anar sumant l’assignatura d’història i la biblioteca, i, així, va sorgir el projecte CAS (Creativitat, Actuació i Servei) amb Velles Cases i, posteriorment, va arribar la investigació del 14è deportat, amb Robert Font i l’Arxiu Nacional. El gener passat, els alumnes van viatjar al camp d’Auschwitz i altres escenaris claus per a entendre l’horror nazi.