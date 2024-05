Trencant fakes i falsos mites sobre el cotxe elèctric

Francesc Mauri

Fa deu anys condueixo cotxe elèctric. Un primer cotxe durant set anys amb 110 km reals d’autonomia. Un segon durant tres anys i 190 km reals. Un tercer des de fa deu mesos amb 400 reals. Una mica més de 300.000 km recorreguts. Ara uns 30.000 km anuals. N’havia fet quaranta mil. El meu cotxe gairebé només funciona amb electricitat certificada verda procedent de la solar, eòlica i hidràulica.

Aquests és el contracte principal de consum, el de casa. També a la feina (pocs kWh recarregats) i carregadors d’operadors (molt pocs cops). Els cotxes elèctrics tenen un descompte de 4500 € amb el pla Moves o 7000 € (es triga entre 14 i 20 mesos en cobrar). El pròxim MOVES al juliol podria ja no tenir aquesta espera. Cal afegir 3.000 € desgravació renda. Un VW ID3 (semblant a un Golf) costa al voltant dels 25.000 amb els descomptes. Un MG, vehicle semblant, al voltant dels 22.000 a 27.000. El Tesla 3 uns 29.000 i l’Y uns 32.000. Un BYD ATTO 3 uns 27.000 a 29.000 i el més barat, un Dacia Spring al voltant dels 9000 euros. Tots ells clarament més barats que uns híbrids, híbrids endollables o, fins i tot, combustió amb prestacions semblants.

El cotxe elèctric té 1.200 peces menys que un de benzina o dièsel. Sense filtres, sense embragatge, sense transmissió, sense corretges, sense oli. Tesla, per exemple, no fa passar manteniment. Un Cupra híbrid endollable costa 265 euros de revisió als 15.000 km. Carregar 400 km d’autonomia a casa de nit o el cap de setmana costa 3 € (0,05 € kWh/15 kWh consum als 100 km). Carregar a la via pública 0,50 €. Fer 400 km costarà 30 €. Hi ha carregadors més cars, però amb Tesla costarà 24 €. Un cotxe elèctric no paga els 50/80 € anuals d’impost de C02. Gairebé no paga impost municipal de circulació.

Als 36 municipis de Barcelona i àrea metropolitana, també a la majoria dels catalans o no paga zona blava o verda o paga una tarifa molt reduïda. Als peatges del Garraf, Manresa, Les Fonts i Vallvidrera, de dilluns a divendres, té un descompte del 75%. Les pastilles de fre potser no les canviaràs mai perquè gairebé no es fa servir. Amb el pedal de gas actua el fre motor. No contamina per partícules de les pastilles gairebé. Els neumàtics et duraran entre vuitanta mil i cent vint mil km.

Cap persona m’ha sabut explicar per què, però, és una realitat empírica. Les bateries tenen garantia de vuit anys o entre 160.000 i 240 000 km segons model. La majoria dels taxistes amb 400.000 i 500.000 km recorreguts han perdut autonomia dels 400 km en un 10 al 20%. Ara fan uns 320 a 360 km. Un cotxe elèctric, té calefacció instantània. La climatització s’engega des del mòbil i quan arribes no fa calor, fred, no hi ha gel als parabrises o fins i tot una fina cap de neu es fon.

Amb un cotxe elèctric de 400 km d’autonomia pots viatjar per Europa. Parades cada 2 o 3 hores i càrregues de 15 a 25 minuts. En una caravana atrapada amb una gran nevada, amb 1% de bateria tens la mateixa estona de calefacció que si et queda 1 litre, és a dir 1 hora. Amb un 10% unes 10 hores. Conduir un elèctric cansa molt menys. Jo m’estalvio uns 5.500 a 6.000 euros anuals respecte a un de benzina o dièsel. No té color.