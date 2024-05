L’Escola Agrària del Pirineu obre les preinscripcions per al curs 2024-2025

Alumne del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres (Foto: EA Pirineu)

L’Escola Agrària del Pirineu, a Bellestar, nucli de població del municipi de Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) va obrir aquest divendres, 24 de maig, el període de preinscripcions per al curs 2024-2025 del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural. El període per a dur a terme el tràmit finalitzarà el 30 de maig.

L’Escola Agrària del Pirineu està especialitzada en formació professional del sector agroforestal, eqüestre i formatger. Els seus cicles estan adaptats a les necessitats actuals, amb classes personalitzades i pràctiques. El centre destaca el treball en grups reduïts, l’alta qualificació del personal docent, les col·laboracions amb professionals i empreses del sector, i les visites tècniques.

Tot el procés de sol·licitud de preinscripció s’ha de fer en línia, en format electrònic o en suport informàtic, tal com es detalla a la pàgina web del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.





Visites concertades i atenció al públic

L’Escola Agrària del Pirineu assessorarà i donarà suport a les famílies i l’alumnat si tenen dificultats a l’hora de fer la tramitació. El centre també ofereix visites concertades per a poder conèixer els estudis que s’imparteixen i les instal·lacions educatives. Es pot contactar amb el correu aecapir.daam@gencat.cat per a consultar l’horari d’atenció i fer la reserva de la visita, o bé per a resoldre dubtes sobre els cicles de formació professional que s’hi ofereixen.





Formació Professional Dual

Des de l’any 2022, i fruit de diverses peticions d’empreses del sector forestal de la zona, l’Escola Agrària del Pirineu ofereix el CFGM d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural en format Dual, una oportunitat per als estudiants d’apropar-se al sector i millorar d’aquesta manera la seva experiència professional i la posterior inserció laboral.

El pròxim mes de juny, el centre obtindrà la primera promoció d’alumnes titulats en aquesta modalitat. Dos dels estudiants han estat realitzant part dels continguts del cicle formatiu en una empresa, a través d’una beca o contracte de pràctiques, que els ha permès traslladar tots els coneixements adquirits a l’escola a un entorn real, obtenint alhora una remuneració.

Jaume Flores Admetlla, que està realitzant l’FP Dual a l’empresa Llenya del Pallars, ha destacat d’aquesta modalitat el fet de poder posar en pràctica tot allò après a l’escola. “És una molt bona oportunitat per a adquirir més coneixements i pràctica, agafar disciplina, acostumar-te als horaris i trobar feina, perquè l’empresa ja et coneix i confia en tu”, ha indicat. Per la seva banda, l’alumne Joel Obiols Guitart, des de la Reserva Nacional de Caça del Cadí, també assenyala que la seva experiència està sent molt gratificant perquè pot aprofundir en molts temes. “És una experiència molt interessant, m’he iniciat en el món de la sanitat i higiene en la carn de caça”, ha afirmat.

Tenint en compte la bona acollida que va tenir aquest cicle en la modalitat Dual i l’augment de l’interès de les empreses del sector eqüestre, la primavera de l’any 2023 l’escola també va començar a oferir el CFGM d’Activitats Eqüestres amb aquest sistema. De l’alumnat que aquest curs 2023-2024 ha iniciat aquests estudis, un total de 7 persones ja han mostrat el seu interès per a acollir-se a aquesta opció. Ara caldrà que compleixin diversos requisits, entre els quals hi ha el de tenir bones qualificacions acadèmiques.