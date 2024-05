Juan Juncosa

En el passat article parlava de persones que inspiren. Avui he trobat inspiració llegint mites. Després de reflexionar sobre quin mite us podia parlar, he pensat que el millor que podia aconsellar-vos és llegir. Acostar-vos a diferents tipus de lectura. Trobareu inspiració i motivació en gran quantitat d’escrits. Podeu submergir-vos en un món d’històries inimaginables que transportaran la vostra imaginació a llocs i sentiments diversos. Llegir és divertir-se, és aprendre, és evadir-se, és distreure’s, és tornar a inspirar-se, és…

Llegir t’aparta de les males estones. Hi ha històries i lectures que oblidaràs, unes altres, en canvi, caminaran en el teu interior per a tota la teva vida. Hi ha històries que obriran nous camins en la teva vida, que t’encoratjaran. Hi ha tants tipus de lectura per conèixer que et recomano exploris diferents autors, estils i històries. A l’inici parlava de persones que inspiren, pots llegir biografies, pots llegir mitologia, pots llegir…

Llegeix una mica cada dia, llegir és una de les millors recomanacions per a poder agafar el son a la nit. Lluny de la hiperactivitat que generen les pantalles, la lectura provoca que et concentris alhora que t’evadeixes. Segurament els teus somnis continuaran pel seu compte el següent capítol. Capítol que nit rere nit podràs revelar. Després comparteix aquesta lectura amb els teus amics i tal vegada s’animen a compartir aquest gran plaer.





