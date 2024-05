Bon moment per a plantar tomàquets al jardí de casa

Uns tomàquets (AMIC)

Encara es troben al mercat alguns tomàquets amb un sabor deliciós, com el Tomàquet Rosa de Barbastre. No obstant això, la majoria dels tomàquets que es troben a les grans superfícies manquen completament de gust. Per aquest motiu, cada cop més gent cultiva els seus propis tomàquets al jardí o en un petit hort, amb l’objectiu de poder gaudir del seu autèntic sabor i aroma.

La primavera és el moment ideal per a plantar els tomàquets a les zones exteriors, assegurant una bona collita. És clau trasplantar els brots joves de tomàquet des de l’hivernacle fins al jardí exterior en el moment oportú per a garantir que creixin forts i sans.

Els tomàquets no toleren les temperatures baixes, ja que poden afectar negativament el seu creixement, fins i tot arribant a ser letals si baixen per sota dels 7ºC. Cada grau que baixa per sota dels 3ºC els acosta més a la mort.

Per a aconseguir que els brots arrelin bé, els experts recomanen buscar un període de quatre o cinc dies consecutius en els quals la temperatura mínima no baixi dels 10ºC.

Cal tenir en compte que, tot i que el sol de primavera pot semblar càlid, el terra pot estar més fred del que sembla. Per tant, per a assegurar un bon encaixament de les arrels del tomàquet, cal que a una profunditat de 15 cm la temperatura sigui d’aproximadament 12ºC.

És important evitar plantar els brots durant períodes de pluges intenses o en dies amb vents forts.





Per https://decoracion.trendencias.com/