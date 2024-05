RETRAVEL, el somni de 3 joves de l’Alt Urgell, cerca suports per a revolucionar la forma de viatjar a la natura

Els integrants del projecte RETRAVEL (Aj. la Seu)

La plataforma RETRAVEL, dissenyada per un equip de joves pirinencs d’entre 12 i 15 anys de l’INS La Valira (la Seu d’Urgell), Ona, Laia, Jana i Roc, junt el seu mentor i driver, Xavier Cazorla, fundador d'”ELEMENTS | Muntanyes d’idees” ha estat guardonada com a finalista de l’AUDI CREATIVITY CHALLENGE, al top 10 dels millors projectes emprenedors ambientals i socials d’entre més de 580 propostes de tot l’Estat espanyol.

L’Ona, la Jana i el Roc són els més joves que han estat seleccionats al top 10 d’entre més de 1.700 estudiants de tot el territori espanyol en la 9a edició de l’Audi Creativity Challenge, per a poder desenvolupar la seva idea a Silicon Valley, als Estats Units.

RETRAVEL, com a prototip de planificació i gestió de viatges a la natura, inclusius i sostenibles, està dissenyat perquè el gaudeixin tot tipus de viatgers (universal). Entre els aspectes millor valorats de la iniciativa destaquen la seva visió integral i regenerativa en les diferents fases del procés de viatge per a gaudir de la natura, abans, durant i després de la visita. Regeneració que, no només se centra en els aspectes ambientals (reducció de la petjada de carboni, residus, o millora dels espais naturals visitats), sinó també en els socials (perspectiva universal i inclusiva, respecte per la comunitat i cultura locals, recomanacions per a prioritzar el consum de proximitat, etc.).

Un altre element destacable és l’ús de les tecnologies més avançades com la Intel·ligència Artificial, el Metavers, i dispositius de Realitat Mixta (virtual i augmentada), entre d’altres, per a oferir una experiència regenerativa genuïnament “phygital” (presencial i digital).

La final en la que participaran se celebrarà a Madrid, el 15 de juny, on un selecte jurat del món de l’emprenedoria, les arts audiovisuals i la comunicació, i la sostenibilitat, així com les votacions populars als projectes definiran quin és el projecte guanyador.

Actualment, estan sumant suports de tot tipus d’empreses, institucions públiques, fundacions, universitats, així com de la ciutadania que aposta per viatjar de forma més responsable. Es pot votar a RETRAVEL en aquest enllaç (Atenció, seleccionar “Votar” sota el vídeo). I també participar en el desafiament RETRAVEL que han llançat a través de les xarxes socials (Instagram, Facebook, X, Linkedin) per A recollir reptes, accions i reflexions dels usuaris viatgers sota el lema Viatges en positiu? amb el hashtag #RETRAVEL_ACC.