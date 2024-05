La màscara de l’Ossa d’Ordino entra a formar part de la col·lecció ‘Màscares del món’

Arnau Codina i Ignacio Rovira (Associació de Cultura Popular d’Ordino)

La màscara de l’Ossa d’Ordino ha entrat a formar part de la prestigiosa col·lecció de màscares del món ‘Alas y viento’. Aquesta col·lecció, considerada única en el món, pertany a l’advocat i viatger Ignacio Rovira i consta de 150 màscares de 40 països i quatre continents; algunes d’elles corresponen a festes declarades Patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

La màscara de l’Ossa d’Ordino està inclosa en la mostra de la col·lecció dedicada a les màscares de la península ibèrica que es pot visitar a la seu d’Amics per la UNESCO de Barcelona. La presentació de la mostra, així com una visita guiada, es farà els propers dies 11 i 13 de juny, a les 12h i les 18h respectivament a la qual hi assistirà una representació de l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. Posteriorment, durant els mesos de juliol i agost, la col·lecció s’exposarà en diferents ciutats d’Espanya i Portugal.

Ignacio Rovira va conèixer l’existència de la màscara de l’Ossa d’Ordino quan va venir a Andorra a exposar a la Sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria la seva col·lecció en el marc de la mostra ‘Darrere la màscara’ coincidint amb les dates de carnaval. Interessat per la història i la festa de l’Ossa d’Ordino, Rovira va voler incloure en el seu catàleg una rèplica de la màscara que fos exacta, però única, a la que l’Associació de Cultura Popular d’Ordino utilitza per a la representació de ‘L’última Ossa d’Ordino’. La rèplica ha estat realitzada pel mateix artesà especialista en bestiari festiu, Arnau Codina, que en el seu dia va elaborar l’actual màscara amb fibra de vidre i pintada amb esmalt acrílic.

La representació de L’última Ossa d’Ordino va ser inclosa a la Llista representativa del Patrimoni cultural immaterial de la humanitat el 29 de novembre de 2022, conjuntament amb les Festes de l’os del Vallespir i el Ball de l’ossa d’Encamp.