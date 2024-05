La 10a Marxa Popular de l’Associació Marc GG aplega més de 400 persones

Una imatge corresponent a una estona abans de la sortida de la marxa (Associació Marc GG)

L’Associació Marc GG d’ajuda mútua per una pèrdua ha organitzat, un any més, la seva marxa popular que ha recorregut els carrers d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella aquest matí de diumenge en la que ha estat una edició especial perquè és ja la desena. El sol ha lluït des de primera hora per a les més de 400 persones (malgrat que s’han venut prop de 500 dorsals) que han caminat en record dels seus éssers estimats.

La sortida l’han donat els dos consols d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili i Quim Dolsa, i ha comptat amb la presència d’altres autoritats com els consellers generals, Cerni Escalé, Pere Baró i Susanna Vela, i altres representants dels diferents comuns.

La marxa, amb un recorregut pels carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, d’uns 3,5 quilòmetres, apte per a tothom, té per objectiu ser un punt de trobada i una jornada per a recordar aquells que ja no hi són. D’aquí el lema de la marxa “Correm per ells”.

El benefici de la venda de dorsals i samarretes (i que aquest any comptava amb un ampolla reutilitzable per a commemorar el 10è aniversari) servirà per a continuar la tasca social que fa l’Associació Marc GG i que es focalitza en diferents accions per a acompanyar a les persones que estan passant un dol com els grups de suport o altres activitats com conferències i tallers.

Després de la marxa, s’ha fet la rifa amb magnífics regals donats pels diversos patrocinadors com forfaits d’esquí, menús degustació, lots de productes i vals de compra o de descompte per a utilitzar en diferents establiments col·laboradors.

En paraules de Rosa Galobardes, presidenta de l’Associació Marc GG, “aquest dia és molt especial per a tothom que hi participa ja que permet recordar el fill o la filla, la parella o els pares que ja no hi són, però que sempre es porten al cor, i compartir-ho amb altres persones i famílies que han passat per la mateixa situació, però de manera festiva i amable”.