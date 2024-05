Pallars Sobirà: El festival Esbaiola’t inclou enguany 33 propostes

Presentació del festival Esbaiola’t 2024 (Foto: Diputació de Lleida)

El festival Esbaiola’t ha presentat aquesta setmana, a la Diputació de Lleida, les seves línies estratègiques i la programació per al 2024, una 17a edició en què per primera vegada l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu n’assumirà plenament l’organització. L’esdeveniment cultural, que se celebrarà de l’11 al 14 de juliol a Esterri d’Àneu, s’ha presentat en un acte en què hi han intervingut la vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach; el director en funcions dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat, Albert Turull; l’alcalde d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó; la tinent d’alcaldia d’Esterri d’Àneu i cap de producció del festival, Judit Busquets; i la directora artística del Festival Esbaiola’t, Amàlia Atmetlló. També hi ha assistit el diputat Josep Ramon Fondevilla.

El nou equip de gestió del festival està encapçalat per dues dones que realitzen la direcció artística i la direcció executiva i de producció del festival, i el control total del projecte passa a ser de l’Ajuntament d’Esterri i, per tant, del territori. Així, l’Ajuntament passa a assumir la totalitat del pressupost del festival, augmentant-lo en un 20% per tal de fer-lo viable i sostenible. A nivell institucional, tant la Diputació de Lleida, a través de l’IEI, com la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura, també augmenten la seva aportació al festival.

Pel que fa a la programació, seran quatre dies d’actes en 13 espais de programació i preus populars, amb entrades que aniran dels 2 als 7 euros i moltes activitats gratuïtes i al carrer. L’any passat, es van vendre unes 6.500 entrades, i aquest any s’esperen unes xifres similars. En aquesta ocasió, hi haurà un total de 19 companyies professionals, de les quals 7 estrangeres, dues propostes de teatre inclusiu, un taller amb l’alumnat i 11 propostes del territori, el que suposa un total de 33 propostes diferents.





Nou equip de gestió

Pel que fa al nou equip de gestió, Amàlia Atmetlló assumeix la direcció artística de l’Esbaiola’t després de tots aquests anys dedicant-se a la producció del festival. La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Judit Busquets, s’incorpora a l’equip de l’Esbaiola’t assumint la tasca de direcció executiva i producció del festival i la direcció tècnica anirà a càrrec de Ferran López, qui ja realitzava la coordinació tècnica sota el comandament de La Baldufa. Tot l’equip comptarà, també, amb el suport del regidor de Cultura de l’Ajuntament, Jaume Gallart. L’alcalde Pere Ticó acompanyarà tot l’equip en aquesta nova etapa i continuarà sent el referent del festival al territori.

Bona part de les persones incloses en el nou organigrama de l’Esbaiola’t ja en formaven part, fet que, per a l’Ajuntament, suposa la millor garantia que el festival continuï endavant mantenint la seva essència i sent un referent de les arts escèniques per al públic familiar.





Donar a conèixer el territori

Com a objectius d’aquest equip, hi ha mantenir la programació de qualitat per al públic familiar amb espectacles referents catalans, espanyols i internacionals. El festival continua sent bàsic per a donar accés a les arts escèniques al públic del Pallars Sobirà. “Aquesta edició arriba amb canvis, però continua amb el mateix objectiu que és omplir d’activitat i cultura les Valls d’Àneu i donar a conèixer el territori”, ha destacat Estefania Rufach.

Segons han explicat els organitzadors, un altre objectiu del festival és donar valor al territori programant en espais inusuals, racons naturals i patrimonials, i de la mateixa manera, continuar incrementant el vincle amb el teixit associatiu de la zona. De fet, aquest any, com a novetat, l’Esbaiola’t incorporarà tallers amb artistes i artesans del territori per a donar a conèixer la cultura, tradició i maneres de fer a partir del contacte directe amb artistes i artesans, a través de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, que garantirà la qualitat dels tallers.

De la mateixa manera, es busca mantenir i millorar el suport a la creació del festival, ja que, com a festival estratègic d’arts escèniques del Pirineu, segueix apostant pel suport a la creació de companyies que fan espectacles familiars i de carrer. També es compta amb entitats del territori que treballen amb persones amb diversitat funcional: en el suport a la creació es va fer una tasca de mediació amb l’escola, institut i també amb l’entitat Salut Mental Pallars Sobirà. A més, al festival hi actuaran la Cooperativa Alba Jussà amb el seu projecte teatral ‘Un sac de varietats’.





Companyies professionals:

Vingudes de França:

– Dyptik “D-construction”

– Imperial Kikiristan “Fantasies kikiristaneses”

– Jyoti Supernaturel “Miracle of balance”

– La Contrabande “Clan Cabane”

– La Salamandre “Un Océan d’amour”

– La Toupine “Un carrusel vaca”





Vingudes de Bèlgica:

– Pikzpalace “Boucherie Bacul” Vingudes de l’estat espanyol:

– Jimena Cavalletti “B.O.B.A.S.”

– Wilbur “Piensa en Wilbur”





Vingudes de la resta de Catalunya:

– Jose Luis Redondo “¡Arriba!”

– La Corcoles “Carena”

– La Curiosa “Textures”

– La Tresca i la Verdesca “Zum”

– Manel Rosés “Akri”





Dins d’aquestes, cal fer una menció especial a les de la demarcació de Lleida:

– Centre Titelles de Lleida “Kuntur”

– Zum – Zum Teatre “Soc una nou”

– Lookatthingsdifferent “Somos”

– Tombs Creatius “Lilliput. Jocs de fades”

– Solaç “Taller de capgrossos”

– Aula Teatre “Piece of Peace” amb Ramon Molins





Propostes de teatre inclusiu:

– Lo Niu amb “Jo també ho soc” de Lleida

– El sac de varietats amb “Una festa sense trus ni embàs” de Tremp





Taller de teatre amb l’alumnat de l’EAM Aula de Teatre de Lleida i Ramon Molins:

– “Piece of Peace”





Propostes de Km0, del territori:

– Aneu Batukts, Diables de les Valls d’Àneu, Cercavila de capgrossos amb la xaranga Kina Creu i l’Estarna, L’Esperanceta, Xocolatada feta pel grup de dones d’Esterri, MDM punxadiscos, platgeta, automaquillatge, El sac de varietats.





Suport a la creació de l’Esbaiola’t 24:

– “Carena” de La Corcoles.

També, com a novetat, els tallers seran d’artesanes i artistes km0, tot dones, com són: Ceràmica Ondina, Les Flors de la Mi, Rosa Mari Tejedor. A més, hi ha algunes propostes que tenen peculiaritats, com ara l’estrena a l’Estat espanyol de “Clan Cabane”, de La Contrabande.