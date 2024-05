‘Ballar la vida’, temàtica de la festa de fi de curs de l’Espai Municipal de Dansa de la Seu

Cartell anunciador del festival de dansa a la Seu (Aj. la Seu)

El dissabte vinent, dia 1 de juny, se celebrarà la “gran” festa de fi de curs amb el Festival de Dansa, a càrrec de tot l’alumnat de l’Espai Municipal de Dansa. Tindrà lloc al teatre del col·legi La Salle, a les 18:30 hores. La directora de l’Espai Dansa, Eva Franquesa, explica que “ja fa dies que tot l’equip i els grups de ballarins i ballarines estem treballant de valent amb el procés de creació del Festival d’enguany, posant tota la maquinària en marxa: muntatge, comunicació, coordinació, direcció, vestuari, pentinat i maquillatge, coreografies, músiques, escenografia… Una feina molt intensa que es veurà reflectida en una posada en escena que no deixarà indiferent, i farà gaudir a tothom de la dansa”.

La temàtica d’enguany girarà entorn del lema ‘Ballar la vida’ que vol demostrar que la dansa no és només activitat de ballarins sinó que la dansa pot ser molt útil en el dia a dia de tothom. “La dansa són molts llocs per a descobrir, per a compartir, per a gaudir i evadir-se del món que ens envolta i ho descobrirem a través d’un viatge on els diferents grups de ballarins i ballarines ens demostraran tot el que ens aporta ballar. Serà a través de la dansa que acabarem parlant de la vida. Volem celebrar la vida ballant”, explica Eva Franquesa.

L’espectacle comptarà amb una quinzena d’actuacions que recorreran diferents estils de ball, així com alguna sorpresa preparada, amb algunes actuacions de grups convidats de competició d’Andorra.

El festival serà un espectacle artístic dedicat a la dansa, on farà reflexionar al públic sobre la vida. El missatge que es vol donar és que ballar ajuda a trencar amb tot, allibera i pot arribar a curar.

Aquesta gran festa de fi de curs de l’Espai Dansa es dirigeix a un públic ampli, “amb grans dosis d’amor i passió per l’art i la dansa”. Les coreografies que s’han preparat per a l’ocasió desborden energia per a aconseguir emocionar al públic.

L’entrada a aquest festival de dansa és gratuïta, però per a accedir-hi cal una entrada que es pot recollir a la recepció del centre cultural Les Monges.