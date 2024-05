Tot el que has de saber sobre els sulfats al cabell

Un home ensabonant-se el cap a la dutxa (AMIC)

Els sulfats són una substància present en molts productes de neteja i de cura personal. S’usen per a generar escuma i reduir el greix, com passa amb els xampús. El problema és que són agents molt potents que poden provocar enrogiment, irritacions i sequedat extrema, tant al cabell com al cuir cabellut, deixant una sensació de cabell fregall.

Tots els sulfats són iguals? Vicente Sancho, CEO de la firma cosmètica capil·lar SAHB Gènesi: “En el cas dels xampús, els tensioactius més habituals són els sulfats, sent el sodium lauryl sulfate (SLS) el més agressiu i irritant per a la pell per la seva alta capacitat de detergència i acostuma a estar present en xampús de baixa qualitat.

El sodium laureth sulfate (SLES) és més suau gràcies a l’enllaç tipus èter que té la molècula i acostuma a estar present en xampús que tracten problemes cutanis com el cuir cabellut sensible o la dermatitis seborreica. Quan revisem un xampú, no només hem de fixar-nos si conté SLS o SLES, sinó que és important saber com actua la fórmula completa i quan s’han d’utilitzar o no els sulfats. Per això, cal llegir detingudament la llista d’ingredients, reconèixer les diferents variants, buscar segells de certificació i consultar fonts de confiança”.

En què hem de fixar-nos en comprar un xampú? Sonia Atanes, directora de formació i I+D dels salons Sonia Atanes Hair Beauty: “Hem d’aprendre a interpretar les etiquetes dels productes, com ara la durabilitat d’un envàs obert, que és un petit dibuix d’un pot amb els mesos posats a sobre, o els ingredients i l’ordre que porten en el codi INCI (etiqueta). Com més al principi estigui, més quantitat en la seva composició. D’aquesta manera, podrem valorar-ne la qualitat. També a evitar, l’hidròxid de sodi, un agent molt agressiu”.

Quan s’han d’evitar els sulfats en els xampús? Vicente Sancho, afirma: “Quan un cabell es renta en excés o està molt processat químicament, la seva superfície s’altera i es torna molt més porosa, per la qual cosa cal prestar molta atenció a les seves necessitats. Utilitzar xampús amb sulfats és perjudicial a causa de la seva fragilitat i de la seva capacitat d’absorbir amb molta més facilitat qualsevol producte que utilitzem”.





Per Tot Sant Cugat