Què ha de fer un viatger per a obtenir la “Pedronía”

Un diploma conforme s’ha completat la Pedronía (padronturismo.gal)

La Pedronía deriva del llatí “Petro Natale”, que significa “naixement de Pedro“, i fa referència a la llegenda que atribueix l’arribada de Sant Jaume a la localitat de Padró durant la seva predicació a la península Ibèrica. Segons la tradició, el sant va desembarcar a les costes de Padró per a difondre el cristianisme, deixant com a testimoni la seva empremta en una gran pedra, la qual es conserva com a relíquia darrera de l’altar de l’església de Santiago de la localitat.

Aquesta llegenda ha estat passada de generació en generació, i la Pedronía esdevé una forma de reconèixer i honorar la connectivitat històrica de la població amb l’arribada de l’apòstol. Per a obtenir la Pedronía és necessari fer alguna de les següents rutes de peregrinació:

1. El camí de Sant Jaume de Compostel·la a Padró.





2. Un camí des de qualsevol localitat de la Ria d’Arousa a Padró (via marítima –fluvial) o el Camí Portuguès.





3. Un camí des de qualsevol ajuntament amb un mínim de distància de Padró de 18 km.

En el cas que s’estigui fent el camí portuguès, la mateixa credencial de peregrí és suficient per a justificar l’execució del tram, en l’últim cas, cal tenir credencial signada des de l’ajuntament d’inici de la ruta. En tots els casos, s’ha de comptar amb la credencial de l’Església de Santiago de Padró o de la de Santa Maria la Mayor d’Iria Flàvia.

Un cop acomplerts els requisits, el diploma es pot sol·licitar a l’oficina de turisme, que està a l’entrada de l’alberg municipal de peregrins.