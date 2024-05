Ensurt per a policies i agents de circulació quan treballaven en un accident

Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut aquest cap de setmana, a Escaldes-Engordany, un conductor de 44 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,07 arran d’un accident amb danys materials. L’home circulava per la carretera de l’Obac la matinada de dissabte quan va impactar contra un senyal vertical a l’altura de la rotonda d’Engolasters.

Quan els agents de circulació i els policies es trobaven senyalitzant l’accident perquè els bombers poguessin netejar el vessament d’oli que es va produir a conseqüència de l’impacte, van veure com un cotxe es dirigia cap a ells a una velocitat elevada. Tant Circulació com Policia li van fer els senyals perquè s’aturés, però el conductor no va parar i es van haver d’apartar perquè no els atropellés. L’home va frenar uns metres després a poca distància dels bombers que estaven treballant a la zona. El conductor, de 20 anys, va donar positiu a la prova d’alcoholèmia amb una taxa de 0,94. Amb ell viatjaven tres menors d’edat.