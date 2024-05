El cicle Perifèria Cultural portarà a Peramola un concert d’Alba Careta i Roger Santacana

Presentació del cicle Perifèria Cultural 2024, que inclou un concert a Peramola (Foto: IEI)

Peramola (Alt Urgell) serà una de les poblacions incloses al cicle Perifèria Cultural 2024. Aquest conjunt de concerts va néixer amb la idea d’apropar a poblacions d’àmbit rural i amb pocs habitants actuacions de grups i artistes consolidats del panorama musical català. Per a fer les actuacions més atractives, el pla també inclou un vessant gastronòmic, que encapçala el xef Sergi de Meià, president de la Fundació Institut Català de la Cuina i expert en cuina catalana de proximitat i ecològica.

En el cas de Peramola, el municipi del sud de l’Alt Urgell acollirà el dijous, 15 d’agost, un concert de la trompetista i cantant Alba Careta, acompanyada del pianista Roger Santacana, que forma part del quintet de jazz encapçalat per Careta.

Perifèria Cultural programa per aquest estiu 11 actuacions en pobles de la demarcació de Lleida. La primera serà el 15 de juny a Salàs de Pallars, amb Pep Lladó i Carlitos Miñarro, i les dues següents cites també seran al Pirineu: el 17 de juny a Bossòst, amb Arredalh i Alidé Sans (acte inclòs a l’Hèsta d’Aran Populara); i el 29 de juny, novament a Salàs de Pallars, aquesta vegada amb un concert del cantautor solsoní Roger Mas. Ja a la part final de l’estiu, el 23 d’agost, el municipi d’Alt Àneu viurà l’actuació de Carles Belda i els Badabadoc.

Pel que fa a la plana de Lleida, els primers quatre concerts que s’hi programen tindran lloc a la comarca de la Noguera. El 20 de juliol, al poble de Gàrzola, hi seran el guitarrista i compositor valencià Borja Penalba i el conjunt l’Arannà. El 26 de juliol, a Boada, hi actuaran Caïm Riba i Magalí Datzira. El 3 d’agost, a Santa Maria de Meià hi haurà un concert del veterà cantautor Quico Pi de la Serra acompanyat de l’Eduard Gener Sextet. I el 10 d’agost, Vilanova de Meià viurà les actuacions dels grups Mesclat i Roba Estesa. Els dos últims concerts seran a la comarca de l’Urgell: Roger Mas actuarà el 16 d’agost a Ciutadilla; i Èlia Bastida i Joan Chamorro, el 24 d’agost a Verdú.

Perifèria Cultural va néixer el 2021 per a reivindicar l’espai cultural dels Països Catalans, tant des de la música com des dels productes locals. Durant cinc mesos, de juny a octubre, s’omple la geografia catalana amb concerts i activitats localitzats en ubicacions perifèriques reconegudes per la seva tradició gastronòmica.