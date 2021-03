Si no ho bec, no ho crec

Fa pocs dies, em vaig reunir amb un senyor molt interessant. El seu ofici, publicista.

Va ser una xerrada realment edificant, donava el seu parer i visió de com arribar a la gent, com crear marca i fins i tot de l’exclusivitat dels productes, en aquest cas el vi, però fent similituds amb altres productes que poc tenen a veure. En resum, de fer-li la volta al mitjó.

El millor d’aquestes xerrades són, sens dubte, quan et fan ballar el cap i fa dies que m’hi balla.

Estem en un món i en un moment que tot és inmediatesa, el que era nou ahir, avui ja és vell. On ens guiem per les imatges, ens quedem massa sovint amb els titulars i poc entrem a llegir en profunditat perquè més de dues línies ens espessa el cap. Estem més pendents dels LIKE que del que realment toca.

Això em porta a pensar en el que ens toca. Els Vins.

Existeixen ara mateix, diferents marques i diferents etiquetes que són, sincerament ho crec així, espectaculars, d’un nivell potencial enorme. Són aquests que en un linial, la gent els tiba sense pensar-s’ho. Són un èxit. Ara bé, de qui és l’èxit? Del dissenyador i del publicista segur, però del bodeguer també? Està convençut el bodeguer que l’etiqueta i la marca identifiquen el seu producte o si hi hagués una altra cosa dins l’ampolla es vendria igual?

Entenc que a tots ens passa, quan un producte es ven, toquem les castanyoles, però no ens preocupem del que ens pot passar, Morir d’Èxit.

Hi ha molts vins amb noms curiosos, uns més encertats, d’altres potser menys afortunats o amb menys gràcia. N’hi ha que van ser pioners i els tenim interioritzats i a més van marcar una línia de noms que la resta ha seguit.

Crec que no podem perdre el Nord, el que ha de ser marca és el que hi ha dins de l’ampolla i si, podem posar el nom que volgueu i l’etiqueta groga, verda o fluorescent, però sempre buscant aquell equilibri del que hi ha dins i fora de l’ampolla. Perquè tant és que l’etiqueta sigui espectacular i el vi de dins estigui trencat, com que el vi sigui una meravella i l’etiqueta no encaixi i hagis d’estar justificant-lo a totes hores.

Ja fa temps que vaig decidir que fins que no ho bec, no ho crec i,tant me fa qui, com i quan faci aquell vi o aquella etiqueta.

I pels que teniu dubtes, un experiment, si teniu algun amic o parent que us dona la tabarra amb algún vi d’aquests. Agafeu dues ampolles de vi de diferents marques i intercanvieu-les (un ha de ser el vi amb el que us atabala), així veureu si aquest amic s’està bevent el vi o només l’etiqueta…. No us diré la resposta….

Sergi Figueras. Sommelier

Co-Founder Thunder Wine Makers

Millor Sommelier de Catalunya i Espanya 2012