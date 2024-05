El Consell Municipal d’Adolescents de la Seu organitzarà la festa de fi de curs adreçada al públic juvenil

Cartell anunciador de la Festa de fi de curs a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest setmana s’ha celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell la darrera sessió plenària del Consell Municipal d’Adolescents (CMA) de l’actual curs, presidida per l’alcalde Joan Barrera, i la regidora d’Infància i Joventut i d’Educació, Christina Moreno. També s’ha comptat amb la participació de la Síndica Municipal de Greuges, Anna Martí, i dels regidors dels grups municipals de JuntsxlaSeu i ERC, Joan Llobera, i Núria Tomàs, respectivament.

En aquest ple final, les noies i els nois que conformen el CMA han anunciat que han acordat organitzar la festa de fi curs que tindrà lloc el divendres 21 de juny, de 17:30 a 24:00 hores, a la zona esportiva municipal. Aquesta festa, que donarà el tret de sortida a les vacances escolars, s’adreça al públic adolescent i jove de la Seu.

La proposta que han explicat en el sí del ple del CMA -molt innovadora respecte cursos anteriors- es tracta d’una tarda amb competicions esportives, tallers, piscina nocturna, sopar i música. Així, de 17:30 a 20:00 hores, hi haurà competicions esportives i tirolina. A les 18:00 hores es podrà participar en tallers de boxa i defensa personal. Al vespre, hi haurà sopar a càrrec del Julio del Bar del Poli, també piscina nocturna acompanyada amb música a càrrec del Dj Gerard fins a les 24:00 hores.

Per a poder participar a les diferents competicions cal inscriure’s prèviament a través del codi QR que hi ha al cartell que anuncia aquesta festa de fi de curs.





Balanç del treball de CMA

Val a dir que durant les diferents sessions del CMA, els joves representants dels diferents centres educatius de secundària han tingut l’oportunitat de valorar si se senten escoltats, així com si formar part d’aquest consell és o no funcional. Al respecte, la regidora d’Infància i Joventut i d’Educació, Christina Moreno, ha remarcat que “la generació d’aquests moments de treball en equip, creació de propostes, presa de decisions, no deixa de ser la pràctica d’un aprenentatge, que sense dubte, s’emportaran de per vida. I d’aquest aprenentatge tots en sortirem beneficiats i beneficiades. Perquè una societat que vetlla per la participació de totes les etapes vitals és una societat rica, conscient de la seva diversitat i adaptativa”.

En la seva intervenció al ple del CMA, Moreno ha afirmat que “és un encert que els projectes tinguin un tancament avaluatiu, perquè és quan es dona la part més important del treball: la reflexió”.

Com a colofó d’aquesta darrera sessió del CMA d’aquest curs, els joves han realitzat una visita guiada per l’edifici de l’Ajuntament de la Seu a càrrec del propi alcalde Joan Barrera i la regidora Christina Moreno, els quals els han explicat la història d’aquest edifici que allotja la casa consistorial, així com els diferents serveis municipals que alberga.