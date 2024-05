Compte enrere per als Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025

Les persones que han participat en l’inici del compte enrere per a Andorra 2025 (Andbank)

A un any de la cerimònia d’obertura dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025, el Patronat dels Jocs i Andbank han convidat a autoritats, federacions i premsa per a donar el tret de sortida al compte enrere cap a la celebració d’aquests jocs. A l’acte han assistit el president del Comitè Olímpic Andorrà (COA), Jaume Martí; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el president del comitè organitzador, Xavier Espot; així com els cònsols i consellers dels comuns, les federacions que participaran en els jocs i altres membres del Patronat i del comitè organitzador.

Des de la plaça del Centre de Negoci i després dels parlaments, Xavier Espot, Carlos Aso, Jaume Martí i Mònica Bonell, han destapat la marca dels 365 dies, inaugurant així oficialment el compte enrere cap a una de les fites esportives més importants que se celebraran a Andorra l’any que ve.

En aquests jocs, que tindran lloc del 26 al 31 de maig de 2025, hi participaran un total de 9 països: Andorra, Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco i San Marino. Els esports en els quals es competirà són: atletisme, bàsquet 3×3, bàsquet 5×5, ciclisme per carretera, ciclisme crono, ciclisme de BTT, gimnàstica rítmica, judo, karate, natació, tennis, tennis taula, tir i volei platja. Tots les parròquies acolliran alguna de les disciplines.

Andbank és el patrocinador oficial del Comitè Olímpic Andorrà des de 2004. Justament van iniciar aquesta col·laboració amb el projecte dels Jocs dels Petits Estats que van aterrar a Andorra el 2005. Des d’aleshores, han mantingut el seu compromís inicial que els duu a continuar per la celebració d’aquests jocs de 2025, els quals s’espera que siguin un gran èxit tant de participació esportiva com de col·laboració ciutadana i d’organització.

Per a Carlos Aso, “el treball en equip sempre és important per al bon funcionament d’una empresa, i com a empreses esportives, el COA i les federacions funcionen de la mateixa manera, amb el treball en equip, esforç i dedicació per a que el resultat final sigui el millor” per aquest motiu, hem de continuar donant suport als valors de l’esport andorrà.

La ministra de Cultura, Joventut i Esporta, Mònica Bonell, ha comentat que “comença el compte enrere dels Jocs dels Petits Estats d’Europa Andorra 2025. Fa 20 anys dels darrers jocs, i en aquests 20 anys Andorra ha canviat i també ha augmentat el nombre d’esportistes. Per aquest motiu, fa unes setmanes vam anunciar les ajudes per a les federacions que participaran als jocs, amb l’objectiu que puguin preparar als esportistes i fer els millors jocs possibles”.

Per a Xavier Espot, “és molt important que sapiguem reconèixer els esforços que fan tots els atletes, tant els que van a competir com els que no poden fer-ho”, i ha expressat que “aquests jocs són una de les fites més importants que tindrem l’any que ve al país i cal que tots unim esforços per a que siguin un gran èxit”.