Fins el 9 de juny es pot visitar la retrospectiva de la pintora Carme Massana

Dins del cicle “Trajectòries”, a la sala d’exposicions del Govern, al Parc Central d’Andorra la Vella, ja fa dos mesos que es va inaugurar una interessant retrospectiva sobre la pintora Carme Massana. Una artista consolidada que va rebre influències de Joaquim Mir (1873 – 1940), però que amb la seva creativitat va fer un camí evolutiu que es mostra pas per pas en l’exposició esmentada.

Així, que la pintora ens convida a un passeig colorista i vital d’una artista completa que domina totes les tècniques i, alhora, ens apropa a diferents moments de la seva trajectòria artística, però també personal.

En una cronologia quasi poètica ens ofereix els seus inicis en els figuratius cossos naturals, mitjançant la pintura a l’oli d’obres tan perfectes com “La Toilette”, “Cos de dona” i dos “Autoretats” molt expressius.

Catàleg de l’exposició de Carme Massana

Segueix el seu itinerari amb una sèrie d’obres on hom pot descobrir la influència de Joaquim Mir (1873 – 1840), del qual l’autora n’és una gran admiradora. Trobem una diversitat d’obres properes als bodegons on l’autora hi aporta les seves flors, com la “Mimosa” i el seu ram de “Roses i grocs”. També l’”Eucaliptus” hi té el seu lloc, sense oblidar les “Taronges” que ens recorden als impressionistes francesos, millor dit, postimpressionistes com la pintura a l’oli de “Fruita en una taula”, de Pol Cézanne (1839 – 1906).

Encara avui en dia, a Aix-en-Provence, hom pot visitar l’atelier de Cézanne i veure el seu paner de fruites, pomes, principalment. De fet, en una ruta cultural, al seu dia, vaig tenir l’oportunitat de visitar aquest indret, així com altres de l’entorn fins a Cagnes-sur-Mer on vivia el seu contemporani Pierre – Auguste Renoir (1841 – 1919) a la Provença francesa.

Carme Massana, a continuació, ens ofereix les pintures d’Andorra i la Vall d’Incles i també les Bordes de Llorts, seguiran els paisatges on destaca el rosat dels arbres en flor de la seva primavera. També vistes de Menorca amb el mar de fons.

Bordes de Llorts, de Carme Massana

Paisatges, de Carme Massana

Arribem a les “Abstraccions” on l’artista s’expressa i pinta amb gran emoció, els “Nenúfars del parc central” i al fons en contrast, les grandalles blanques; a pocs metres una pintura en homenatge a Mark Rothko (1903 – 1970) a través d’un oli sobre tela de 146 x 114, titulat “Bellesa”.

Les abstraccions, de Carme Massana

Per a conduir-nos a altres peces a l’aquarel.la de més petit format de 56 x 37 sobre paper Arches, en aquest àmbit Carme Massana, hi aporta petits apunts de la seva aquarel.la com “L’hora dolça“, “Final del dia” i “Hora d’encendre els llums”. Ens convida a reflexionar al final de la jornada poètica dels seus colors, de tots els colors. Una visita recomanada per a tots els nivells i de totes les edats, és la didàctica del color de la nostra pintora preferida.

L’exposició, com hem dit abans, es podrà visitar fins el dia 9 de juny de 2024, a la sala d’exposicions del Govern, al Parc Central d’Andorra la Vella i és una visita més que recomanada.

Llibre “Anàlisi d’un llenguatge pictòric”

Una de les obres de l’artista Carme Massana va ser seleccionada per a la litografia d’Àgora Cultural d’Andorra per Sant Jordi de l’any 2022. Una obra plena de flors de molts colors. També voldria afegir que la pintora Carme Massana va ser distingida, amb el premi de la 21 edició dels Premis Àgora Cultural d’Andorra (4/10/2022). Un esdeveniment que va tenir lloc al vestíbul del Consell General i, conjuntament amb l’escriptor Àlvar Valls i l’historiador Albert Pujal i jo mateixa vàrem ser distingits amb el Premi Àgora. Va ser un homenatge de reconeixement per les nostres respectives trajectòries i aportacions a l’àmbit cultural andorrà.

Portada del número 35 de la Revista Àgora amb Carme Massana, segona per l’esquerra





Text i fotos: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i secretària general de l’Associació d’Escriptors del Principat d’Andorra (AEPA)