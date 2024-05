Formació al CETAP de la Seu sobre gestió econòmica per a petits empresaris del sector agroalimentari

Cartell de la formació per a petits empresaris del sector agroalimentari

El Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP), a la Seu d’Urgell, acollirà quest dimarts, 28 de maig, una formació gratuïta sobre gestió econòmica per a petits empresaris del sector agroalimentari. La proposta, amb el títol “Quant em costa produir el meu producte?”, tindrà lloc de dos quarts de quatre de la tarda a dos quarts de vuit del vespre.

El curs s’adreça a emprenedors i petits empresaris del sector agroalimentari (sector primari, transformació agroalimentària o restauració) que vulguin saber com es pot millorar la gestió econòmica i el control financer de la seva empresa. La jornada constarà d’una part teòrica i una altra de pràctica.

En la primera part es tractaran els aspectes clau per a portar la comptabilitat del negoci (cost de producció, marge brut, pèrdues i guanys, anàlisi de tresoreria i del balanç) i s’assenyalaran els errors més freqüents en la gestió econòmica empresarial. En la part pràctica, es treballarà un full de càlcul d’anàlisi per a testejar amb la pròpia empresa. Es recomana que els participants portin el balanç de vendes i despeses de 2023 per a poder fer l’anàlisi a través d’una eina Excel validada.

La jornada anirà a càrrec de Judith Saus Moreno, emprenedora rural, economista i antropòloga, consultora de projectes emprenedors i noves línies de negoci en empreses. Saus és especialista en el món rural i agroecològic des de la producció al consum amb expertesa en tècniques innovadores i creatives per emprendre (Lean Start up).

Les persones interessades han de fer la inscripció a través d’Internet.