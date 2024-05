Teixeira, 9è en 5 km del Campionat d’Espanya d’Aigües Obertes; Mejia, 16a en 10 km absoluta i 7a de la seva categoria

Els nedadors andorrans, Kevin Teixeira i Alexandra Mejia (FAN)

Solvent participació de Kevin Teixeira en el seu debut en competició oficial com a nedador d’aigües obertes, durant la 26a edició del Campionat d’Espanya que s’ha celebrat entre divendres 3 i diumenge 5 de maig, a les aigües del riu Guadalquivir al seu pas pel CEAR La Cartuja, a Sevilla, on ha competit en categoria ‘Open’, juntament amb Alexandra Mejia.

Kevin Teixeira, que prèviament havia participat en curses populars d’aigües obertes a França, ha nedat amb el dorsal 93 i ha acabat les dues voltes del circuit de 2.500 metres, en la 9a posició de la prova de 5 km amb un temps de 0:56:57,9 a poc més de 2 minuts del primer lloc, després de nedar a un ritme consistent, que l’ha mantingut a una distància assumible de les posicions que l’avantatjaven durant gairebé tot el trajecte.

Al llarg del recorregut, ha fet esprintades puntuals, amb les que pretenia reduir la bretxa que el separava de les posicions capdavanteres, però ha perdut tota possibilitat de millorar en el seu pas per la 4a boia de la segona volta quan, coincidint amb l’augment del ritme del grup de davant, s’ha quedat tot sol i sense referents per a no distanciar-se de la línia de cursa. En conseqüència, ha passat lluny de la boia amb la consegüent pèrdua d’eficiència. La prova de 5 km no preveia avituallament.

Teixeira, que evidencia una notable transformació física i mental després de set mesos en la disciplina del club CN Antibes, ha acabat la prova sense senyals evidents d’esgotament físic. ‘He notat Kevin canviat, és més madur i centrat que quan convivíem amb ell en el grup d’entrenament de la FAN; grup del qual ha sortit amb una internacionalitat, i una beca que l’ha portat a la disciplina de Fred Vergnoux’, ha destacat l’entrenador Pablo Prieto, en funcions de responsable i delegat tècnic dels nedadors andorrans.

‘La projecció suggeria que podia acabar en cinquena posició. El resultat ho confirma. Bàsicament, hem observat pèrdues d’eficiència en moments claus com la sortida i per la manca d’experiència que li hauria permès treure un major profit a les seves habilitats de navegació. Dos aspectes que segurament millorarà amb el pas del temps’, ha aclarit Prieto; per a afegir que ‘mantenir la continuïtat, el ritme i, malgrat les errades, acabar pocs minuts després del temps de Guillem Pujol (guanyador de la prova), és un mèrit innegable. Kevin ha acabat sense fer l’esprintada final amb més d’1 minut d’avantatge respecte al desè classificat’ ha dit per a acabar el tècnic de la FAN.

Tercera participació d’Alexandra Mejia en un campionat d’Espanya, i primera vegada en la prova olímpica de 10 km, que ha nedat amb el dorsal 132 i on ha finalitzat 16a de la classificació femenina absoluta de la prova i 7a de la categoria júnior 2 amb un temps de 2:12:43,4.

La prova s’ha iniciat amb Alexandra Mejia situada en una posició privilegiada dins el segon grup, de tres, en què s’han distribuït les nedadores abans de passar per la primera boia. El grup capdavanter ha estat capitanejat per Sharon van Rouwendaal, Moesha Johnson, María de Valdés i Leah Crisp entre altres nedadores referents de la disciplina.

L’andorrana ha nedat el trajecte amb un ritme consistent que li ha permès mantenir-se en les posicions davanteres del seu grup fins al final i després de les tres ‘aturades’ previstes per a l’avituallament dins les quatre voltes del circuit de 2500 km. Rendiment sense penalitzacions visibles en un bon inici de temporada per a Mejia.