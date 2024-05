Idees per a decorar el passadís

Un passadís decorat amb estil (AMIC)

Els passadissos acostumen a ser les zones oblidades de les nostres cases, emprades únicament com a espais de pas. No obstant això, amb una mica de creativitat i atenció al detall, podem convertir-los en àrees impressionants que afegeixin caràcter i estil a casa nostra.

Per què conformar-se amb quadres o làmines quan pots portar la natura directament al teu passadís? Instal·lar un ampli finestral en una de les parets del passadís permet que entri la llum natural mentre gaudeixes de vistes impressionants de l’exterior.

A més, per a treure el màxim profit de l’espai i connectar visualment diferents àrees de la casa, pensa a instal·lar portes corredisses de vidre en un dels costats del passadís. Aquestes portes no només hi afegeixen un toc elegant, sinó que també permeten que la llum es propagui per tot l’espai, creant una atmosfera lluminosa i acollidora.

Però, si tens un passadís que és una mica monòton, dona-li vida amb una paret de blocs de vidre. Aquesta opció no només afegeix un toc de color i originalitat, sinó que també permet que la llum es filtri a través dels blocs, il·luminant el passadís de manera uniforme.

No oblidis mirar cap amunt a l’hora de decorar el teu passadís. Un sostre únic, sigui pintat amb formes originals o amb un color diferent, pot afegir un toc d’estil i personalitat a l’espai.





Per Tot Sant Cugat