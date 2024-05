Neuroma de Morton: Què és i com es tracta

Infografia que indica on afecta la malaltia del neuroma de Morton (Getty images)

El neuroma de Morton, conegut també com a neuroma intermetatarsià, es produeix quan els nervis es comprimeixen o irriten, generalment entre el tercer i quart dit dels peus. Aquesta compressió pot ser causada per diversos factors, com ara l’ús continuat de calçat inadequat, activitats que impliquen una pressió constant sobre la part anterior del peu o lesions repetitives en aquesta zona.

El resultat d’aquesta compressió és la formació d’un engrossiment dels teixits que envolten els nervis, creant una espècie de tumor benigne. Aquest tumor pressiona els nervis i provoca dolor, sensació de cremor, formigueig o adormiment als dits dels peus i a la planta del peu.





Els símptomes més comuns del neuroma de Morton inclouen:

1. Dolor agut a la part frontal del peu, especialment entre el tercer i quart dit.





2. Sensació de cremor, picor o adormiment als dits dels peus.





3. Molèsties o dolor en caminar, especialment quan es porta calçat ajustat o s’executen activitats que impliquen pressió en els peus.

Per a aquells que pateixen neuroma de Morton, hi ha diverses precaucions i mesures de cura que poden ajudar a alleujar els símptomes i prevenir-ne l’agreujament:

Calçat adequat: Utilitzar calçat amb una amplada suficient a la part frontal del peu pot ajudar a reduir la pressió sobre els metatarsians i els nervis afectats.

Plantilles o coixinets: L’ús de plantilles ortopèdiques o coixinets metatarsians pot ajudar a redistribuir la pressió al peu i alleujar el dolor.

Descans i estiraments: Evitar activitats que puguin agreujar el dolor i fer estiraments suaus de la planta del peu i dels dits pot ajudar a relaxar els músculs i els nervis afectats.

Gel fred: Aplicar gel fred a la zona afectada pot ajudar a reduir la inflamació i alleujar el dolor.

En casos més greus o quan les mesures conservadores no són efectives, es pot considerar la intervenció quirúrgica per a extirpar el neuroma i alliberar la pressió sobre els nervis afectats. No obstant això, aquesta opció es reserva per a casos on altres tractaments no han estat exitosos.