Trobades participatives per a promoure el debat entre els joves del Pirineu amb una sessió també a Andorra

Cartell de les Trobades participatives a la Seu d’Urgell i Sort

Les Jornades per a l’excel·lència estan organitzant el 23, 29 i 30 de maig sessions participatives a Sort i la Seu d’Urgell per a conèixer l’opinió dels joves i impulsar la seva participació en l’onzena edició de l’esdeveniment, que porta per títol “Joventut al Pirineu. Projecte vital i professional”. Les conclusions i suggeriments que sorgeixin dels debats s’incorporaran a les ponències i taules rodones que se celebraran el 4 i 5 d’octubre a Esterri d’Àneu.

La primera sessió participativa va tenir lloc aquest dijous al Centre Cívic de Sort. L’oficina Sobirà Jove del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i les Jornades per a l’excel·lència van promoure la trobada amb l’objectiu de congregar el màxim nombre de noies i nois de 18 a 35 anys. La intenció era constituir un grup de treball que aporti debat, reflexions i propostes de futur sobre l’oci, la cultura i el teixit associatiu al territori.

D’altra banda, la setmana vinent hi ha convocades dues trobades més per a tractar la retenció del talent i la fixació dels joves als territoris de muntanya. La primera es farà dimecres 29 de maig, a la Sala Immaculada de la Seu d’Urgell, i la segona es durà a terme el dijous 30 de maig a la sala del teatre del Poliesportiu Els Til·lers de Sort, de les 11 a les 12 del matí. En aquest cas l’organització va a càrrec de l’Oficina Tècnica de Transformació Econòmica de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran de la Diputació de Lleida, en col·laboració amb les Jornades per a l’excel·lència i el Mecanisme de Descoberta d’Oportunitats de la Generalitat de Catalunya.





Propostes de futur per als joves

El títol de les Jornades per a l’excel·lència d’enguany és “Joventut al Pirineu. Projecte vital i professional”, que descriu clarament que la finalitat d’aquesta onzena edició és reflexionar i debatre sobre els problemes, inquietuds, reptes i propostes de futur dels joves al Pirineu. Les sessions prèvies tenen la voluntat de fomentar la implicació i participació directa del jovent en la preparació i desenvolupament de les Jornades.





Millorar les condicions de vida al Pirineu

Les Jornades per a l’excel·lència tenen com a finalitat afavorir el desenvolupament econòmic, social i cultural dels habitants del Pirineu. L’esdeveniment vol esdevenir una referència per a totes aquelles persones que volen contribuir a millorar les condicions de vida al territori amb noves oportunitats laborals, i vetllar per a disposar de serveis de qualitat. Igual que els darrers anys, el programa inclou una sessió a Andorra, consolidant la col·laboració del Govern del país pirinenc i es treballa amb el Conselh Generau per a celebrar també a la Val d’Aran un acte vinculat a les Jornades.