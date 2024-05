L’Ajuntament de la Seu vol fer de Llegendària un festival literari de referència al Pirineu

Cartell de la propera edició de Llegendària (Aj. la Seu)

Aquesta setmana s’ha presentat el programa de la 4a edició de Llegendària, esdeveniment que fomenta la lectura, l’escriptura i la cultura literària que aposta en esdevenir referent al Pirineu. En la presentació, l’alcalde, Joan Barrera, ha remarcat que en aquesta quarta edició “Llegendària fa un gran salt qualitatiu, tant per la data escollida per a dur-la a terme com amb continguts, amb més i noves activitats per a tots els públics, desvinculant-se de Sant Jordi per a passar a celebrar-se el dissabte 1 de juny, fet que li permetrà tenir més entitat pròpia”. Amb aquest canvi al calendari, ha subratllat l’alcalde de la Seu, “hem pogut comptar amb la participació del sector llibreter”.

Llegendària, que enguany té com a lema ‘La volta al món en un dia’, s’entrellaça amb la celebració d’una nova proposta que també tindrà lloc el dissabte 1 de juny: la 1a Mostra Intercultural de la Seu, que es durà a terme al Pati Palau, i que donarà a conèixer les cultures i costums que conviuen a la ciutat urgellenca a través de la gastronomia, actuacions músiques i exhibicions.





Carrer dels Canonges

Per la seva part, la regidora d’Infància i Joventut, Christina Moreno, ha explicat que al voltant dels centres educatius de la Seu i altres espais públics ja hi ha instal·lats elements que fan referència a Llegendària: “això ens indica que es tracta d’un esdeveniment important per la ciutat”. Moreno ha afegit que Llegendària va néixer com un projecte rellevant per a la Seu i amb vocació de tenir identitat pròpia “a partir d’ara, estic convençuda que aquest esdeveniment serà reconegut més enllà de la Seu i comarca, i que es convertirà un festival literari de referència al Pirineu”.

L’aposta d’ubicar Llegendària al llarg i ample del carrer dels Canonges té com a objectiu, no només activar el llegat històric de la Seu, sinó també donar-li vida amb una cinquantena d’activitats diferents. “El dissabte 1 de juny, el carrer dels Canonges estarà ple d’activitat durant tot el dia amb contacontes, llibres, llibreters, jocs, llegendes, música, il·lustracions, autors i autores, talleristes, artistes, entre d’altres, a partir dels 0 anys d’edat”, ha avançat la regidora Moreno.

També hi haurà decoracions i tallers per a veure, escoltar i gaudir al carrer Sant Just, al carrer de la Sort i al carrer Sant Roc, així com també contes des dels balcons amb les propostes ‘La volta al món en acordió’ i relats breus, a càrrec de diferents alumnes.

Val a dir que per a participar en alguna de les activitats que proposa el programa de Llegendària cal fer inscripció prèvia des de l’enllaç https://agenda.laseu.cat/llegendaria com també des del codi QR que hi ha als fulletons que recull tota la programació (amb horaris i plànol), el quals es repartiran a tots els centres educatius del municipi.

Durant la jornada, se sortejaran 4 cues de drac, símbol de Llegendària.

També hi haurà durant tot el dia punts d’informació per tal que tot el públic visitant s’informi sobre les diferents activitats que ofereix aquest festival literari.

Cal remarcar que com a novetat també d’aquesta quarta edició, Llegendària disposa de perfil propi a la xarxa social Instagram: @llegendarialaseu.