La Travessa d’Encamp més internacional es tanca amb un èxit de participació

Gran nivell a la 41a OTSO Travessa d’Encamp (Pol Delclòs / Comú d’Encamp)

L’OTSO Travessa d’Encamp, la cursa més antiga dels Pirineus, ha posat avui diumenge el punt final a aquesta 41a edició en un dia ple d’emocions i coronant els guanyadors i guanyadores de les distàncies de 21k, 12k i 7k. La plaça dels Arínsols ha acollit les sortides i arribades d’aquestes curses, les més concorregudes amb 793 participants, així com l’entrega de premis de totes les categories un cop oficialitzats també els resultats de les curses d’ahir de 99k, 80k i 42k. D’aquesta manera, la 41a OTSO Travessa d’Encamp clou sent l’edició més internacional, acollint un total de més de 40 nacionalitats diferents dels cinc continents amb 1.300 inscripcions.

En aquest últim dia de competició, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica del Comú d’Encamp, Nino Marot, ha fet balanç de l’esdeveniment, explicant que “fem una valoració molt més que positiva. Hem tingut molta ocupació hotelera, els restaurants han estat plens, els comerços també, i sobretot el que més ens omple és la satisfacció dels corredors que han arribat, que han gaudit molt, que han patit, però que ens deixen les cares de satisfacció a l’arribada a meta que són increïbles”. Marot ha afirmat també que ha estat “un any de rècord, de la Travessa més internacional, amb una quarantena de països que estan representats i que realment ens fan pujar un any més el nivell d’aquest esdeveniment”.

També ha estat present el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, el qual ha assenyalat que “és la cursa que, possiblement, aplega a més corredors en aquest inici de temporada turística per a tots els amants de la muntanya. Hem tingut un cap de setmana espectacular, i això ha fet que aquells que s’han apropat a Andorra per a participar-hi hagin vist uns paisatges extraordinaris, increïbles, i crec que tothom l’ha gaudit i s’emporta un molt bon record de la cursa, de la seva estada, i de l’experiència d’aquests dies”.

Finalment, el director de cursa de la competició, Pau Capell, ha volgut destacar que “aquesta edició ha estat la millor feta fins al moment, i en general estem molt contents del recorregut, superant les dificultats tècniques de la meteorologia i establint una modificació dels traçats molt bona, arribant a tota la parròquia”. Capell també ha valorat el fet de “no tenir complicacions tècniques i poder fer-ho fàcil per als participants, adaptant-nos al medi. És clar que sempre agafem punts per a millorar de cara a l’any vinent, però crec que Encamp és el punt idoni per a establir la cursa de muntanya més important d’Andorra”.

El retorn immediat de tots els participants d’aquesta 41a OTSO Travessa d’Encamp ha estat molt positiu, ja que molts dels corredors i corredores s’han mostrat encantats amb el recorregut. El paisatge, catalogat de “bestial”, “increïble” o “sensacional”, ha estat un dels elements clau en les opinions dels protagonistes. També s’ha destacat la dificultat d’alguns trams en alguna de les distàncies, amb baixades molt dures i altres de molt tècniques, sobretot per la humitat del terreny.

La 41a OTSO Travessa d’Encamp ha estat pensada i dissenyada per als diferents perfils de corredors i participants, amb circuits més tècnics i professionals per als competidors i competidores d’elit i més experimentats, i altres amb distàncies, desnivells i traçats més suaus per a aquells participants que tenien marcat l’objectiu de gaudir del cap de setmana i descobrir els paratges i indrets naturals de la parròquia.





Guanyadors i guanyadores de les curses de 21k, 12k i 7k

La plaça dels Arínsols ha tornat a ser l’epicentre d’aquesta festa esportiva, rebent els campions i campiones de les tres distàncies d’avui diumenge de 21k, 12k i 7k, que han estat acompanyats d’un públic entregat que ha omplert de gom a gom la zona. Els encarregats d’entregar els guardons han estat el cònsol menor del Comú d’Encamp, Xavier Fernàndez, el conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i els consellers Sabrina Grégoire, Sílvia Ramond i Andreu Riba; per part d’Andorra Turisme, Enric Torres, i per part d’OTSO Sport, Jordi Solé.

En la cursa de 21k, en categoria masculina, s’ha viscut un frec a frec molt intens fins al final per a veure qui aconseguia fer-se amb la victòria. Finalment, el guanyador ha estat Theophilus Kipsang, un dels corredors convidats de l’equip OTSO Kènia, amb un temps de 1.51.54, seguit de molt a prop per Xavi Sebastià (1.51.56) i amb Genís Porqueras (1.52.07) tancant el podi.

En categoria femenina, Judith Jerono, una de les altres convidades de l’equip OTSO Kènia, ha pujat al més alt del podi amb un temps de 2.10.53, seguida d’Irati Azkargorta en segona posició (2.17.03) i Anna Fernández (2.21.30) en tercera plaça.

Pel que fa a la cursa de 12k, aquesta també s’ha decidit en els últims metres, i finalment la victòria ha estat per a Adrià Isal amb un temps de 1.23.32, i la segona posició se l’ha endut Marc Vieitez amb un crono de 1.23.54. Pablo Martín ha tancat el podi amb un temps de 1.25.19.

En categoria femenina, Rianna Nelson, ha pujat a l’esglaó més alt del podi finalitzant amb un temps de 1.39.03, seguida de Myriam Fernández en segona posició (1.54.01) i Èrica Ginestà com a tercera (1.55.55).

Finalment, en la cursa més ràpida, amb 7k, la victòria en categoria masculina ha estat per a Carlos Fernàndez (54.59), amb Albert Fernández assolint la segona posició (56.24) i Brent Cameron finalitzant tercer (56.59).

En categoria femenina, la victòria d’aquesta 7k ha estat per a Laia Morales (59.30), seguida de Laura Salas (1.04.58) en segona posició, i Laila Vivas ha tancat el podi amb un temps d’1.08.45.





Tots els recorreguts puntuen a la Copa d’Andorra i quatre als punts ITRA

Totes les distàncies han estat puntuables per la Multisegurs Copa d’Andorra 2023 organitzada per la Federació Andorrana de Muntanya i, seguint amb la novetat de l’any passat, la Internacional Trail Runnig Association ha classificat els quatre recorreguts de 21 km, 42 km, 80 km i 99 km, amb 1, 2, 4, i 5 punts ITRA.

Aquesta puntuació és necessària per a accedir a altres curses de llarga distància, com la UTMB per exemple, que se’n necessita 15 en 3 curses, i per a la classificació general dels corredors de muntanya, que es realitza a través de l’índex de rendiment.